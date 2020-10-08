Четверг, 8 Октябрь, 12:16

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 78,09
€ 91,81
3°


1248619 +0
Обь
100см -6

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Полезный город"Освобожденные убийцы"Коронавирус на Алтае
Новости

ООО "Энергия маркет" раскрывает информацию за сентябрь 2020 года

, ИА "Амител"
Компания предоставила данные об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии за сентябрь 2020 года

ООО "ЭНЕРГИЯ МАРКЕТ" во исполнение постановления правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24 "Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии" раскрывает информацию по п. 45 п.п. "г". 

п. 45 п.п. "г": Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам по территориальным сетевым организациям по уровням напряжения за сентябрь 2020 года

Наименование показателя Объем, млн кВтч
1 Полезный отпуск электрической энергии, всего, в т.ч. в разрезе территориальных сетевых компаний:  
2 ООО "Энергия Маркет", в т.ч.:

4,096
  ВН

3,217
  СН1  
  СН2

0,655
  НН

0,224
3 ООО "________", в т.ч.:  
  ВН  
  СН1  
  СН2  
  НН  

 

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< октябрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
Loading...
12:09
Еще 134 человека в Алтайском крае заразились коронавирусом 0
12:05
В Роспотребнадзоре признали, что ситуация с COVID-19 в России усложняется 1
11:53
"Как роскошное вино". Певица Анастасия Стоцкая выложила фото топлес 0
11:40
Уголовное дело возбудили из-за гибели подростка под колесами грузовика в Барнауле 3
11:29
Силовики нагрянули с обысками в барнаульскую сеть клиник "Добрый доктор" 17
11:20
"Поддерживаем, подстраховываем". Алтайский министр ЖКХ рассказал, как регион готов к зиме 1
11:07
Житель Санкт-Петербурга поджег себя в день рождения Путина 5
10:56
Казахстан из-за коронавируса ужесточил правила пересечения границы 0
10:45
14-я поликлиника Барнаула "прославилась" на всю страну благодаря Первому каналу 50
10:31
Серьезное ДТП произошло на трассе в пригороде Барнаула. Есть погибшие 2
10:13
Синоптики рассказали, каким будет октябрь в Алтайском крае 1
10:01
ООО "Энергия маркет" раскрывает информацию за сентябрь 2020 года 0
09:57
Светлану Тихановскую объявили в розыск на территории России 54
09:46
Пора "переобуваться". На трассе под Рубцовском неожиданно наступила зима 1
09:31
Полицейский, который задушил Джорджа Флойда, вышел на свободу под залог 3
09:19
Массовая авария произошла на трассе неподалеку от Барнаула 4
09:03
103 новых случая заражения коронавирусом зафиксировали в Республике Алтай 1
08:50
Онищенко оценил реакцию мира на коронавирус на "твердую двойку" 9
08:39
Замдиректора алтайской школы обвиняют в мошенничестве 1
08:28
Магнитная буря обрушится на Землю в октябре. Когда и чем опасна? 1
08:15
Кремль не видит смысла в новых мерах поддержки экономики 14
08:02
Сколько стоят квартиры в Барнауле. Обзор по районам 9
07:48
"Как само собой". Алтайский Минстрой планирует сбросить Камень-на-Оби с угольной "иглы" 3
07:35
Что сделал для Руси Сергий Радонежский и что нельзя делать в день его преставления 17
07:19
В Барнауле экстренно ищут водителей скорой помощи 24
07:02
Квартира в Москве или Питере. Как купить жилье в столице, не выезжая из Барнаула 0
06:49
Непрошеный гость из Алтайского края отправится в колонию 2
06:33
Народные приметы. Как по погоде 8 октября определить, когда придет зима 2
06:17
Мементо море. Полицейские приехали на место ЧП на Камчатке и стали мемом 7
06:01
Жителей Алтайского края вновь ожидают холод и мокрый снег 2
23:45
Такой день. Подготовка Барнаула к снегопаду и продление ареста Михаила Старцева 1
23:16
Роскачество назвало товары, которыми больше всего недовольны россияне 3
22:47
В Барнауле на два месяца перекроют участок в переулке Некрасова 0
22:14
Дробыш рассказал об убытках артистов из-за COVID-19 6
21:40
Грузовик насмерть сбил ребенка в Барнауле 3
21:11
Почти треть жителей Алтайского края сделали прививки от гриппа за счет бюджета 2
20:40
Дорожники приготовились к надвигающемуся на Барнаул снегопаду 1
20:12
В Рязанской области загорелся склад боеприпасов 1
19:41
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 192 2
19:10
Житель Алтайского края обматерил полицейского и ударил его разбитой бутылкой 1
18:36
Песков заявил, что у Путина не бывает "пятницы-развратницы" 7
18:05
Удобная и безопасная. Компания Prime Capitals разработала новую площадку для брокеров 1
17:52
Михаилу Старцеву не удалось обжаловать продление ареста за драку на Старом базаре 2
17:39
Нет маски? Пройдемте. В общественном транспорте Барнаула проверили антиковидные меры 22
17:27
Генпрокуратура РФ подтвердила загрязнение вод Авачинского залива на Камчатке 4
17:13
"За всеми не уследишь". 70% предприятий ЖКХ в Алтайском крае работают в убыток 13
17:01
В 23 селах Алтайского края запустили 4G интернет 2
16:46
В Барнауле нашли мальчика, пропавшего после школы 0
16:41
Алтайский министр рассказал, когда жители Санниково дождутся горячую воду 2
16:30
Житель Алтайского края угнал мотоцикл и катался на нем всю ночь 4

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.