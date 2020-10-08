ООО "Энергия маркет" раскрывает информацию за сентябрь 2020 года

ООО "ЭНЕРГИЯ МАРКЕТ" во исполнение постановления правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24 "Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии" раскрывает информацию по п. 45 п.п. "г".
п. 45 п.п. "г": Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам по территориальным сетевым организациям по уровням напряжения за сентябрь 2020 года
|№
|Наименование показателя
|Объем, млн кВт⋅ч
|1
|Полезный отпуск электрической энергии, всего, в т.ч. в разрезе территориальных сетевых компаний:
|2
|ООО "Энергия Маркет", в т.ч.:
|
4,096
|ВН
|
3,217
|СН1
|СН2
|
0,655
|НН
|
0,224
|3
|ООО "________", в т.ч.:
|ВН
|СН1
|СН2
|НН
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