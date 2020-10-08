103 новых случая заражения коронавирусом зафиксировали в Республике Алтай

За прошедшие сутки в Республике Алтай выявили 103 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Диагноз подтвердился у 43 жителей города Горно-Алтайска, в том числе у шести детей; у 33 жителей Майминского района, в том числе у шести детей; у 12 жителей Усть-Коксинского района, в том числе у четырех детей; у пяти жителей Кош-Агачского района, в том числе у трех детей; у пяти жителей Онгудайского района, в том числе у одного ребенка; у четырех жителей Шебалинского района; у одного жителя Чемальского района.

Всего на данный момент в регионе зафиксировано 4296 случаев заражения, выздоровел 3131 человек (68 за прошедшие сутки).