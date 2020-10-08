Полицейский, который задушил Джорджа Флойда, вышел на свободу под залог

Бывшего сотрудника полиции Дерека Шовина, который во время задержания задушил Джорджа Флойда, отпустили под залог в один миллион долларов. Информация об этом появилась в The Daily Mail.

В протоколе суда, который есть в распоряжении издания, сообщается, что 7 октября за экс-полицейского был внесен залог. Шовин содержался в тюрьме максимального режима с 31 мая и теперь должен будет явиться в суд 8 марта 2021 года.

Напомним, что ранее судимого 46-летнего Джорджа Флойда арестовали 25 мая 2020 года. Шовин придавил его шею коленом и Флойд скончался от удушения. Это стало поводом для массовых протестов, которые продолжаются в США и по сей день.