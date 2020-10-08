Светлану Тихановскую объявили в розыск на территории России

Светлана Тихановская объявлена в межгосударственный розыск на территории России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу данных МВД.

"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", – говорится в базе.

В правоохранительных органах изданию пояснили, что в розыск Тихановская объявлена в Белоруссии, но он также будет осуществляться и в России, поскольку является международным.

"В настоящее время бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская не находится в международном розыске", – сказал собеседник.

Ранее в России уже объявлялся в розыск экс-кандидат на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало.