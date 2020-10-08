Светлану Тихановскую объявили в розыск на территории России

Светлана Тихановская объявлена в межгосударственный розыск на территории России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу данных МВД.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", – говорится в базе.
В правоохранительных органах изданию пояснили, что в розыск Тихановская объявлена в Белоруссии, но он также будет осуществляться и в России, поскольку является международным.
"В настоящее время бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская не находится в международном розыске", – сказал собеседник.
Ранее в России уже объявлялся в розыск экс-кандидат на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало.
Комментарии
Основание для розыска: разыскивается по статье УК
Это наверное из-за Союзного государства под наш УК попадает. Кто бы не объявил себя президентом другой страны, если нет договора о Союзе, под наш УК это не попадает. А попытка захвата власти внутри Союзного государства наверное попадает под наш УК
Больше всего народ Белоруссии ненавидит узурпатора Лукашенко.
Путин:"Подержите моё пиво."
Преследование по политическим мотивам, не? Ну ничё в Гааге разберутся, когда время настанет....
8.10.2020 10:01
гость
А попытка захвата власти внутри Союзного государства наверное попадает под наш УК
Походу бульбэмен уже раскрутилса на это как и пЫня уже давно....
В Гааге будут разбираться победители в третьей Мировой войне. Если такие будут и будет с кем разбираться
В 2 абзаца сами себе противоречат, в одном находится в международном розыске, в другом не находится.
Опять вляпались...
8.10.2020 10:04
месный
Насчёт Гааги не знаю, но когда власть, наконец, поймёт, что для нового 45-го нужен сначала новый 37-й, как оправдываться будете? "Не бейте меня, я тролль, мне платили"?
Давно пора телушку на нары, там ее заждались уже. А мож и к стенке - за попытку госпереворота на денежки запада.
Да уж, почитаешь комменты, и не удивляешься, почему у нас столько идиотов, пополняющих статистику жертв всяких мошенников и криминальную хронику по собственной глупости.)))
Белоруссия объявила в розыск человека по обвинению в нарушении их УК. Наличие межгосударственных отношений закрепленных в соответствующих документах, позволяет расширить территорию поиска в рамках включенных туда государств. Это примерно то же самое, что и Интерпол, когда преступник одной страны, объявляется в розыск там, где есть сотрудничество с Интерполом.
Что до преследования по политическим мотивам, то в других странах некоторых отстреливают, других режут на куски и по частям выносят из посольства. Из представителей каталонского самоуправления и вовсе половину руководителей арестовали и отдали под суд. А главу выловили аж в Брюсселе. Пятачки поднимите выше, чтобы осмотреться вокруг. А то уже кроме своего корыта ничего не видите.
8.10.2020 10:22
- гость -
Насчёт Гааги не знаю, но когда власть, наконец, поймёт, что для нового 45-го нужен сначала новый 37-й, как оправдываться будете? "Не бейте меня, я тролль, мне платили"?
После 37-го и 45-го был 53-й. Того, кто командовал расстрелами в 37-ом, расстреляли в 53-м. Зачем наступать на те же грабли? Тем более, что с учетом ядерного оружия повтор 45-го будет другой. Победителей может не быть вообще. Лучше договориться. Если тролли не сильно тупы, они поймут. УК надо применять только для очень тупых жертв ЕГЭ, остальным можно объяснить
Жена тихановского-самозванка и авантюристка,игрушка в руках Запада.
8.10.2020 10:04
месный
Преследование по политическим мотивам, не? Ну ничё в Гааге разберутся, когда время настанет....
Эта курица домахозяйка спровацировала бойню между силовиками и агрессивной оппозицией, а ты говоришь политические мотивы. Мотивы там только уголовные.
8.10.2020 10:36
- гость -
Ага! А булюбэмэн которому нарисовали желаемый результат белый и пушистый ага?
Светлана Тихановская объявлена в межгосударственный розыск на территории России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу данных МВД."Основание для розыска: разыскивается по статье УК", – говорится в базе.
Ну да, у нас корреспонденты амика сами не до концы понимают, что перепостили, поэтому трактовать можно двояко. Написали бы по статье УК Республики Белорусь было бы понятно. А то так можно подумать, что по статье УК РФ. Тем более раз сообщается на сайте МВД. Опять вопрос, сайт МВД России?
8.10.2020 10:40
- гость -
Бойню спровоцировал бульбэмэн не допустив никого на выборы себя, а только Тихановскую, но народу он так надоел, что за неё проголосовали, чтобы тока больше не видеть бульбэмэна, лучше так уж чем он, но вот его команда намухлевала ему всё наоборот. И кто тут что спровоцировал?!?!?!? Политика в чистом виде! Один хочет править вечно, а народу это надоело нафиг.
8.10.2020 10:40
месный
Ага! А булюбэмэн которому нарисовали желаемый результат белый и пушистый ага?
Так любому пиндосу и пропиндоссу рисуют желаемый результат, об этом может заявить любой местный либераст и над этим посмеются, потому что это неправда. Даже если будет правда, все равно посмеются. А если будет настаивать, получит статью о попытке захвата власти, даже если будет при этом в желтом жилете. В желтом жилете еще глаз выбьют резиновой пулей. Если не негр. Перед негром встанут на колени
Тихановская говорила, что ей хотелось бы пообщаться с Путиным, вот и объявили розыск. ))
Но, вспомнился анекдот:
".. а почему вы ищете свои ключи под фонарём, а не там, где потеряли?
- здесь светлее и удобнее"
Почему РФ не подаёт в Интерпол на розыск Марии Певчих? Ведь она главная подозреваемая в покушении на убийство политика № 1 Навального А.А.Почему не допрашивают тех,которые были рядом с ним в то время,когда Алексей ещё был в бодром состоянии духа и когда его транспортировали в германский госпиталь Шарите?Почему не добиваются правды?Потому что считают что Алексей- отрезанный ломоть и фиг с ним ??
Почему РФ не подаёт в Интерпол на розыск Марии Певчих?
Я понял, что Мария соратница Навального, а раз так, на нее нельзя подавать в Интерпол, можно получить за это санкции
При Сталине всё было чисто по демократически.Не смотрели на должности,регалии,звания и деньги.
Приговор.Именем Союза Советских Социалистических Республик...
8.10.2020 10:54
- гость -
Почему РФ не подаёт в Интерпол на розыск Марии Певчих?
В Интерпол не подают потому, что дело об "отравлении" не заведено. И снований для этого нет, поскольку все имеющиеся материалы по анализам Навального не содержат сведений о наличии отравляющих веществ. Относительно выяснения правды, в Шарите было направлено не менее 4-х запросов о предоставлении результатов анализов и состояния ПОЦиента. Все они остались без ответа. Таким образом, наша позиция в том, что заявления об "отравлении БОВ" - всего лишь "пробирка Колина Пауэлла". Вот и всё. Но если кто-то верит, что злобный терран и его кровавая гэбня даже отравить толком не могут, да ещё и позволяют иностранным "специалистам" себя "уличить" - то шапочка из фольги ему не помешала бы. Ну, или лечение по восстановлению когнитивных способностей.)))
месный, отстал от жизни! не поменял методичку! штраф на всю голову!
босс в ярости!
Беларусия уже не нужна. Не хотят жить не по лжи.
Кмргизия теперь наше фсё.
Вон в роликах на трубе.
через год лучшая медицина - у кыргызов.
лучшая наука - у кыргызов.
лучшее искусство - опять же у них.
москвичи едут таксовать в Бишкек.
8.10.2020 11:11
- гость -
Точно-точно. Ещё и гуманитарную помощь в Россию поставлять будут, "запомните этот твит" (с). )))
8.10.2020 11:09
Guest
Интерпол не подают потому, что дело об "отравлении" не заведено. И снований для этого нет, поскольку все имеющиеся материалы по анализам Навального не содержат сведений о наличии отравляющих веществ.
Ты выдел всё эти материалы? Ты доверяешь проведённой проверке теми кто замешан сам?!?!?!
А какие тебе результаты анализов с Шаритэ то нада, с той стороны ужё всё озвучили и ОЗХО в том числе - будешь дальше строить рожу и корчить фиги в упор не видя ничего и напевая свою тупую мантру???!!!
8.10.2020 11:16
месный
Во-первых, не ты, Вы. Во-вторых, я доверяю омским врачам и, в особенности, доктору Рошалю. А кто дал вам право обвинять в том, что кто-то "замешан сам"? Предъявите доказательства, иначе прямой дорогой в суд за клевету.
И вот мне интересно, с чего такая коленопреклоненная вера во всякие ОЗХО и Шарите? Не ОЗХО ли соглашалось с обвинениями Асада в применении химического оружия. Не все ли те, кому вы сейчас анус зализываете чествовали всяких "умеренных" террористов и белых касок? Не они ли сравняли с землёй Ирак из-за пробирки, так и не извинившись за сотни тысяч убитых гражданских? Так что если очень хочется кого-то обвинить в тупости, встаньте перед зеркалом и повторяйте это. Тогда и будете правы.
11:22
Guest
Я вас вспомнил - вы Гитлера любите цитировать.
8.10.2020 11:29
- гость -
А напомните, что именно я цитировал?)))
11:30
Guest
Вы одобряли его идеи и пропагандировали их.
8.10.2020 11:22
Guest
Не надо с Местным на Вы разговаривать, он охренеет, на таком языке он вообще разговаривать не умет, он не слова не понял, что вы ему написали. После местоимения "Вы" у него башку заклинило. Думает, при чем здесь Мы, я же тут один
так вот как раз либерда и заглядывает с умилением в рот немке меркель)
И ещё, насчет цитат. Специально не буду приводить дословно, но мне интересно, есть у вас кругозор или нет. Кто из политиков сказал, что (не дословно, только смысл, чтобы в гугле не искали) самым сильным основанием понять, что демократия, это плохо, нужно просто поговорить с обычным человеком, участвующим в выборах?)))
8.10.2020 10:43
месный
....но народу он так надоел,
другими словами если твои коменты мне надоели, я могу с битой выйти и пару раз уронить ее на тебя? а не заговариваетесь ли вы гражданин?
8.10.2020 11:33
- гость -
Вы одобряли его идеи и пропагандировали их.
А поконкретней, я тоже заинтересовался. А то Гитлер мог Ницше цитировать, может это были идеи Ницше? Сейчас на Украине много таких идей, а это цивилизованное европейское государство. Не совсем государство, но европейское
8.10.2020 11:33
- гость -
Вы одобряли его идеи и пропагандировали их.
А вот за это можно и суд пойти. Ваше счастье, что я глупостями не занимаюсь. Но скажете подобное в открытом (не виртуальном) публичном пространстве, огребёте по полной в суде за клевету.
11:36
Guest
Прекратите отмазываться, лучше признайтесь.
Позавчера меркель встречалась с женой тихановского.Но это было не то что вы подумали,это было вовсе не вмешательство в выборы суверенной страны )
11:37
гость
А поконкретней, я тоже заинтересовался. А то Гитлер мог Ницше цитировать, может это были идеи Ницше?
Нет, нельзя. Факт не в том, что Гитлер мог цитировать Ницше, а в том, Гуесть цитировал Гитлера.
... про кыргызов-
будет как на украине. вон как пануют.
в заграницы ездят без виз.
на сх работы и полякам унитазы чинить.
да!!!
а беларусы такую возможность с тихановской упустили!
11:41
- гость -
на сх работы и полякам унитазы чинить.
----
Работать в с\х или чинить унитазы вы считаете чем то постыдным?
Кто в России работает в с\х и чинит унитазы? Вы из презираете?
8.10.2020 11:22
Guest
"ВЫ" - нада сначала заслужить! Оно по дефолту не даётся, тебе в том числе!
И схренали ты решил, что я когото прям вот так вот обвиняю? Я предпологаю, и ничего более. Кто-то же его отравил и это случилось на территории рaшки , кстате причём всё шитокрытят и ничё расследовать не хотят не спроста!
Насчёт ОЗХО и Шарите - а какой им нафиг смысл в чём-то врать, вот вам они лично в чём-то врали? А насчёт ануса, дак это ты его тут усиленно вылизываешь своему фюреру в упор ничё не видя са спецом разумеется! А верить ты можешь кому хочешь, это товоё личное дело, хоть киселёву, хоть соловьёву, хоть рошалю. А насчёт сотен убиенных гражданских, а ты ответь на вопрос а какого хрена до сих пор относительно ВОВ в рaшке много чего засекречено - может потому, что там сплошняком проеступления против народа задукоментированы как своего таки не своего? Асада блин он вспомнил... Расслабся в тупости я никого не обвиняю, тебя в том числе, у тебя какаято цель и ты ей следуешь, она тебе выгодна, вот тока вопрос чтоэто за цель и чья она на самом деле и в чём выгода думаю ясно и так всем.
11:37
Guest
Вы зачем Гитлера то цитировали? Не стыдно? Считаете, что цитировать его не равно пропаганде?
Ищет милиция, ищет полиция
8.10.2020 11:51
- гость -
бот, смени пластинку
8.10.2020 11:36
- гость -
другими словами если твои коменты мне надоели, я могу с битой выйти и пару раз уронить ее на тебя? а не заговариваетесь ли вы гражданин?
Я думаю что при таком раскладе могут возникнуть основания словить тобой полмагазина так и не успев в сласть приатачить свою биту к кому то. Да собственно, а причём тут бита и почему её нужно на кого-то ронять обязательно?
8.10.2020 11:53
- гость -
бот, смени пластинку
А чёэто, он зачётную темку поднял к ста т т е!
8.10.2020 11:51
- гость -
Давай, продолжай!
8.10.2020 11:33
- гость -
11:30
Guest
Вы одобряли его идеи и пропагандировали их.
Вы знаете, что клевета наказуема?
Скрипалька отравили на территории великобриташки.Прошло время и никакого ни расследования,ни суда...
8.10.2020 11:51
- гость -
А зачем вы рассказывали про свои половые акты с животными? Считаете это приличным?
8.10.2020 11:38
- гость -
11:36
Guest
Прекратите отмазываться, лучше признайтесь.
Зачетная фраза! Нас так же просили признаться, что мы сбили боинг, что бомбили школы и больницы в Сирии, что травили скрипалей. Теперь вот требуют в отравлении призанться. Та вы вон откуда, оказывается.)))
12:01
Guest
Что вы напишете в заявлении? "На меня, Guesta, гость навёл напраслину. Прошу разобраться и принять меры." ?
8.10.2020 11:47
месный
И схренали ты решил, что я когото прям вот так вот обвиняю? Я предпологаю, и ничего более.
Ну, как и следовало ожидать, в общем-то. Ни ума, ни грамоты. Предложение о замешанности было сформулировано в утвердительной и безапелляционной форме, не допускающей альтернативных мнений и позиций. Так что таких, обычно в жизни, ловят за язык и приколачивают гвоздями к столу. Но это в жизни нормальных людей. А там, где броня в четыре пальцы, только бита и является аргументом, как сказал один комментатор выше. Поэтому, если предполАгать, что кто-то замешан, то и выражать свои мысли нужно соответственно, а не "кто на ком стоял". Удачи! Я не собираюсь опускаться до вашего уровня. Тыкайте себе, жене, пальцем в нос или куда ещё.
12:04
А зачем вы рассказывали про свои половые акты с животными?
------
Это точно был не я. Я не мог напиться до беспамятства и чпокнуть тебя и Гуеста.
Ты обознался. Продолжай поиски.
8.10.2020 12:02
месному
Почему-же, там то как раз всё расследовали и установили и даже сообщили про это, тока фигуранты смыться успели уже на родину.