Житель Санкт-Петербурга поджег себя в день рождения Путина

7 октября у одного из ТРЦ в Санкт-Петербурге мужчина совершил акт самосожжения. В момент происшествия на нем висел плакат с обращением к президенту, и перед тем, как поджечь себя, он, по словам очевидцев, кричал что-то о Владимире Путине.

По информации "Фонтанки", пострадавший – 71-летний мужчина, который зарегистрирован вместе с дочерью в двухкомнатной квартире. Почти 20 лет он руководит фирмой, которая занимается арендой нежилых помещений.

Следователи устанавливают причины происшествия. По информации издания, мужчина уже был замечен в неадекватном состоянии. Сообщается, что он может состоять на учете в психоневрологическом диспансере.

Ранее акт самосожжения перед зданием МВД совершила нижегородская журналистка, главный редактор портала "Коза пресс" Ирина Славина.

"В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию", – написала она в Facebook.