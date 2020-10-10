Раздельные входы и маски на переменах. Как в школах Барнаула противостоят ковиду

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Специалисты Роспотребнадзора проверяют, как в школах Барнаула соблюдают меры профилактики коронавируса и ОРВИ. А требований этих, напомним, довольно много: уроки для каждого класса в разное время, поход в столовую по особому расписанию. И они продолжают добавляться. Одно из последних – дети, как и учителя, тоже должны носить маски в школах. Пока на переменах. 8 октября комиссия вместе с журналистами побывала в школе № 136 Индустриального района и проверила, как здесь соблюдают правила.

Чтобы развести потоки учеников, в школе организованы четыре независимых входа. На каждом дежурный встречает учеников, обрабатывает им антисептиком руки и измеряет температуру. Помещения стараются чаще проветривать. Воздух – обеззараживать.

"В отсутствие детей открываются спортзалы для проветривания помещений, в школе есть несколько рециркуляторов воздуха, один из них находится в столовой и два – у младших классов, у которых из-за холодной погоды естественное проветривание минимально", – рассказывает директор школы Александр Шнайдер.

Медкабинет тоже оборудован бактерицидной лампой. В школе ведут журнал контроля за состоянием учеников.

За каждым классом в школе закреплено отдельное помещение. Уборка в школе проводится с использованием дезинфицирующих средств.

С этой недели масочный режим в школах введен не только для учителей, но и для детей. На уроках маску можно не надевать, а на переменах она обязательна. Впрочем, за отсутствие маски учеников не штрафуют, а только напоминают о необходимости ее носить. По словам специалистов Роспотребнадзора, необходимость этой меры вызвана в том числе безответственностью родителей, которые отправляют в школу детей с признаками ОРВИ и даже с температурой, подвергая опасности заражения других.

"Большая ответственность лежит непосредственно на родителях. Им стоит следить за самочувствием своих детей, при первых признаках заболевания ребят в школу не отпускать", – напомнила Елена Боброва, начальник отдела надзора за гигиеной детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю.