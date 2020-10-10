Раздельные входы и маски на переменах. Как в школах Барнаула противостоят ковиду

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Специалисты Роспотребнадзора проверяют, как в школах Барнаула соблюдают меры профилактики коронавируса и ОРВИ. А требований этих, напомним, довольно много: уроки для каждого класса в разное время, поход в столовую по особому расписанию. И они продолжают добавляться. Одно из последних – дети, как и учителя, тоже должны носить маски в школах. Пока на переменах. 8 октября комиссия вместе с журналистами побывала в школе № 136 Индустриального района и проверила, как здесь соблюдают правила.
Чтобы развести потоки учеников, в школе организованы четыре независимых входа. На каждом дежурный встречает учеников, обрабатывает им антисептиком руки и измеряет температуру. Помещения стараются чаще проветривать. Воздух – обеззараживать.
"В отсутствие детей открываются спортзалы для проветривания помещений, в школе есть несколько рециркуляторов воздуха, один из них находится в столовой и два – у младших классов, у которых из-за холодной погоды естественное проветривание минимально", – рассказывает директор школы Александр Шнайдер.
Медкабинет тоже оборудован бактерицидной лампой. В школе ведут журнал контроля за состоянием учеников.
За каждым классом в школе закреплено отдельное помещение. Уборка в школе проводится с использованием дезинфицирующих средств.
С этой недели масочный режим в школах введен не только для учителей, но и для детей. На уроках маску можно не надевать, а на переменах она обязательна. Впрочем, за отсутствие маски учеников не штрафуют, а только напоминают о необходимости ее носить. По словам специалистов Роспотребнадзора, необходимость этой меры вызвана в том числе безответственностью родителей, которые отправляют в школу детей с признаками ОРВИ и даже с температурой, подвергая опасности заражения других.
"Большая ответственность лежит непосредственно на родителях. Им стоит следить за самочувствием своих детей, при первых признаках заболевания ребят в школу не отпускать", – напомнила Елена Боброва, начальник отдела надзора за гигиеной детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю.
Комментарии
В чём глубокий смысл носить маску 5 минут на перемене и не носить 45 минут на уроке,в классе,в замкнутом пространстве.? Я не понимаю. 30 человек на 40 кв.метрах обмениваются всеми выдыхаемыми и вдыхаемыми вирусами и бактериями 45 минут,а потом 5 - 10 минут зачем-то затыкают рот и нос маской. Где логика?
Да какую логику вы ждете от потребнадзора? ))))
Какой бред!
Почему в школах некоторых измеряют температуру на запястье? Она там ниже всегда.
Учитель болеет 2 недели уже. Уроков нет по предмету . Чем конечно не говорят и не скажут. А если ковидом? Выйдет на уроки раньше времени, И будет учить детей...
Лучше бы 133 школу проверили
Бийск. Школа №9. Классный руководитель класса с подтвержденным диагнозом Ковид находится в стационаре. В этом классе уже пять детей не ходят в школу с подозрением на "ОРВИ". Так же выявлен еще один преподаватель в этой школе, с официальным диагнозом Ковид. И что? Да ровным счетом, ни чего! По словам Роспотребнадзора: Ситуация под контролем. Причин для паники нет. Решение о дистанте класса должен принять директор школы. Со слов директора школы: А что мы можем сделать? Решение по ситуации должен принять Роспотребнадзор! Изюминка от Роспотребнадзора: Не волнуйтесь, вирус же выявлен у взрослых, а не детей! А все учителя в масках ходят. Как то объяснить этим "профессионалам", что учителя на уроке снимают маски, что дети живут не одни, а дома контактируют с родителями, бабушками, дедушками, не получилось.
Чего вы добиваетесь своими желчными комментаниями, на дистант хотите? Сделают дистант-вы будете орать, что это ужасно. Вы наверное, профессиональные критиканы?
10.10.2020 11:14
Гость
Чего вы добиваетесь своими желчными комментаниями, на дистант хотите? Сделают дистант-вы будете орать, что это ужасно. Вы наверное, профессиональные критиканы?
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Конечно, дистант. С сентября надо было вводить дистант, ещё тогда было ясно.
Чего вы добиваетесь своими желчными комментаниями, на дистант хотите? Сделают дистант-вы будете орать, что это ужасно. Вы наверное, профессиональные критиканы?
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Живой ребенок, но на дистанте, мертвый ребенок, зато не на дистанте. Ты этого хочешь?
Чего вы добиваетесь своими желчными комментаниями, на дистант хотите? Сделают дистант-вы будете орать, что это ужасно. Вы наверное, профессиональные критиканы?
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А вы наверно профессиональный "эффективный управленец"? Тогда сделайте так, что бы мы не орали)
Против дистанта только родители которые не вывозят детей по учёбе и им дети дома мешают.
Против дистанта многие, я думаю, бОльшая часть родителей. Но на преждевременные каникулы на пару недель , как в Москве, пора бы уже отпустить, очень много болеющих.
Против дистанта многие, я думаю, бОльшая часть родителей.
Вменяемые родители не против дистанта. Про остальных не знаю.
Сложность на дистанте будет только у первоклассников. А вот студентов уже давно надо было на него перевести.
Дистанционное образование это фейк и формальность ничего общего с образовательным процессом не имеющая. По крайней мере в наших условиях. Детей дома под арест не посадишь - они продолжают активно общаться вне школы. Так что распространение вируса это не остановит, а нормальные знания дети не получат.
В 40 гимназии температуру измеряют для галочки на открытой части кисти. Если 30 градусов наберется - хорошо.
А приехать в школу на 6 уроков, из которых проводят полноценно 1, на одном учитель из параллели забегает на 3 минуты - дает задание и его больше не видят. а остальные 4 дети сидят одни в пустом классе - это нормальный образовательный процесс? В котором все под контролем, я полагаю - т.к. по отчету - учебный процесс идет, а на деле - его нет! Причина такой ситуации - учителя болеют. В классе 30% учеников стабильно уже 3 недели болеет. Есть факты подтвержденных анализов на ковид в классах у родителей - а дети ходят в школу. Я была бы против дистанта, если бы при этом была учеба. Но ее нет. Так смысл ходить в школу? Для видимости? Чтобы отчеты красивые были? Цепочку передачи вирусов нужно прерывать - это всегда были или каникулы, или морозы к -30 в Сибири. Сейчас у нас ковид - так давайте хотя бы на 2 недели прервем эту цепочку каникулами!
Детей дома под арест не посадишь - они продолжают активно общаться вне школы.
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А, ну дети вами управляют, а не вы детьми. Понятно. С такими, не дай бог случится что посерьезнее ковида, точно все перезаразимся и сдохнем.
его вы добиваетесь своими желчными комментаниями,
Чтобы дурачки перестали носить маски, а тупых проверяльшиков масок выгнали с работы
" Впрочем, за отсутствие маски учеников не штрафуют, а только напоминают о необходимости ее носить." - это что??? это как??))) Почему не штрафуют!!????
Почему родителей не расстреливают????
А если серьезно, то когда вы когда пишите это бред хоть немного, сааамую капельку задумайтесь..
Здоровье детей важнее всего!!! Я за досрочные каникулы и дальнейший дистант(хотя понимаю, что это не образование)
У нас половина учителей болеют и многие с Covid-19. Физ-ру объединяют по 2 класса, часто один учитель на 2 класса работает(темы не объясняют, т.к. физически не успевают, но перевели школу на 6 дневку из каких соображений не понятно . Работать некому. Каждый день заболевают учителя. Многие дети вынуждены ездить на общественном транспорте. а из-за 3 уроков и обучения такого качества не вижу смысла!!!!