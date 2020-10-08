Казалось бы, что может быть проще, чем сварить картошку? Но даже здесь многие допускают ошибки, пишет польский портал Wirtualna Polska.

Чаще всего люди заливают картофель холодной водой, и из-за этого продукт теряет множество питательных веществ. Правильным решением будет класть картошку в кипящую воду и солить ее только тогда, когда она станет мягкой.

Молодой картофель следует варить в кипятке 15-20 минут, а в случае со старым картофелем варить его советуют в мундире, чтобы сохранить все полезные свойства. Картошку, предназначенную для пюре, можно порезать на маленькие кусочки, чтобы сократить время варки.