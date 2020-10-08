Силовики нагрянули с обысками в барнаульскую сеть клиник "Добрый доктор"

Силовики нагрянули в сеть клиник "Добрый доктор" в Барнауле утром 8 октября. Как сообщил amic.ru источник в правоохранительных органах, обыски идут одновременно во всех трех филиалах: на Балтийской, 4а, Энтузиастов, 33б и Петра Сухова, 42.
По предварительным данным, оперативные мероприятия проходят в рамках проверки информации о мошенничестве, связанном с компенсациями по полисам обязательного медицинского страхования. Другие подробности пока неизвестны.
Согласно информации, размещенной на сайте "Доброго доктора", консультативно-диагностический медицинский центр существует с 2000 года и является едва ли не единственным в регионе центром амбулаторной хирургии.
Комментарии
чтоб добровольно в ковидный госпиталь переоборудовать!!!
Ого..Серьезный шаг
заказ явный
ДД отлично по ОМС работал, брал на себя большой обьем и к тому же исполняли качественно.
Еще вчера им добровольно предлагали идти в ковидные больнички
Хоть бы одного наркодиллера или разбойника хлопнули
А то всё бабы, да бабы
У меня жена несколько раз обращалась и всегда была очень довольна.
терапевт на ПСухова настоящий спец своего дела,
гинекологи на Балтийской
хирургия на Балтийской, врачи от Бога.
сейчас создадут людям проблемы изза этих ОМС, *****
8.10.2020 12:00----"У меня жена несколько раз обращалась и всегда была очень довольна._________________________________________________________"Звучит несколько двусмысленно.
привед Трофам.... видимо скоро ждать и смены главы местного ПФР
хорошо работал, не хорошо. старт то явно не рыночный был. да и поддержка от папы.
Обращалась к хирургу на Сухова. Помог и просил обращаться если будут осложнения, даже если денег нет. Хороший мужик.
Потом как то швы снимали на Балтийской.
Одна из лучших клиник, всегда помогали.
Конкурентов кто-то устраняет, похоже.
нежная месть за то, что не откликнулись идти в поликлиники, а то, что бОльшая часть докторов в ДД реально с ковидом (подтвержденным уже не важно
8.10.2020 12:03
- гость -
Ну для двусмысленных (я понимаю, что уровень мышления бывает очень низкий) поясню: очень довольна и проводимым лечением и специалистами.
8.10.2020 12:12
- гость -
не стоит объяснять очевидное. Просто уровень мышления у него такой, воспитался на камеди наверное, вот и "пенит" где может в силу своей испорченности
Их шерстить ещё зимой начали . Хорошие врачи и махинации с гос деньгами это разные вещи - не находите ? А попросту: занимаясь приписками они ( руководство) лезли в карман простых людей , попросту воруя гос.деньги (ваши деньги между прочим ) .Работа простых врачей и махинации руководства всё же разные вещи .
Похоже, приписки искать будут. Во всех гос.больницах уже нашли, теперь за частных взялись.