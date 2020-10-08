Силовики нагрянули с обысками в барнаульскую сеть клиник "Добрый доктор"

Силовики нагрянули в сеть клиник "Добрый доктор" в Барнауле утром 8 октября. Как сообщил amic.ru источник в правоохранительных органах, обыски идут одновременно во всех трех филиалах: на Балтийской, 4а, Энтузиастов, 33б и Петра Сухова, 42.

По предварительным данным, оперативные мероприятия проходят в рамках проверки информации о мошенничестве, связанном с компенсациями по полисам обязательного медицинского страхования. Другие подробности пока неизвестны.

Согласно информации, размещенной на сайте "Доброго доктора", консультативно-диагностический медицинский центр существует с 2000 года и является едва ли не единственным в регионе центром амбулаторной хирургии.