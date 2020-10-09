2020 деревьев в 2020 году. На Алтае прошла акция по озеленению

Алтайские предприниматели провели акцию "2020 деревьев в 2020 году". В рамках мероприятия бизнесмены края высадили 2020 деревьев. Одним из участников акции стала торговая сеть "Подкова". Ее представители купили и высадили 100 саженцев хвойных деревьев на детской площадке в селе Фирсово.

"Эти деревья будут расти вместе с детьми, которые там играют. Мы за чистый воздух и экологичную среду", – комментирует маркетолог торговой сети "Подкова".

Октябрь – благоприятное время для посадки деревьев. Движение сока останавливается, растение "спит". Весной саженцы проснутся и будут расти.

Напомним, ранее Барнаул вошел в число городов с самым грязным воздухом в России. В 2018 году в 22 российских городах был зафиксирован наибольший уровень загрязнения воздуха. Общая численность жителей в этих городах – 5,1 млн человек.