Живые концерты в российских барах предложили запретить до конца года

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил запретить проведение концертов в барах и кафе до конца 2020 года на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом.
Письмо с инициативой парламентарий направил на имя главы Роспотребнадзора Анны Поповой, сообщает телеканал RT. По его мнению, в небольших замкнутых помещениях создаются идеальные условия, которые только способствуют распространению инфекции.
Депутат предложил рассмотреть целесообразность введения запрета на организацию живых концертов в помещениях, которые предназначены для оказания услуг общепита.
Как ранее сообщил amic.ru, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России усложняется ситуация с коронавирусом. По ее словам, темпы распространения вируса ускорились в 60 регионах, однако власти уже готовы к такому развитию событий. При этом в 20 субъектах обстановка остается стабильной, а в некоторых рост заболеваемости даже идет на спад.
Комментарии
Запретить надо вообще абсолютно все развлекаловки и отдыхаловки. Без этого можно свободно прожить.
Когда был ДЕНЬ ГОРОДА, думать не могли. Собрали кучу народа? Вам и волна заражений.
запретить надо тебя и тебе подобных идиотов, устраивающих истерики
запретить надо тебя и тебе подобных идиотов, устраивающих истерики
Когда у тебя начнут умирать родственники и знакомые, ты будешь думать по-другому.
Хоть один хороший комент!!!
Думать он все равно не будет. Ему главное чтобы фитнессы были открыты, чтобы попец ходить качать. Иначе его парень не будет его хотеть