В ближайшее время фракция "Справедливая Россия" в Госдуме планирует внести на рассмотрение депутатов законопроект о создании студенческого капитала. Информация размещена на сайте партии.

Инициатива предполагает, что при поступлении в учебное заведение на специальный банковский счет каждого студента зачисляется 500 тысяч рублей – для вуза и 250 тысяч рублей – для среднего специального образования. Делать это предлагается для студентов-очников, получающих первое образование, как на бюджетной, так и на коммерческой основе.

В пояснительной записке к законопроекту о внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации", в частности статьи "Студенческий капитал", говорится, что многие студенты-очники не имеют возможности совмещать работу и учебу из-за большой нагрузки. Также они не могут накопить денег, так как размер получаемых ими стипендий зачастую совсем небольшой.

После выпуска из образовательных организаций у студентов нет никакого капитала. Как правило, после окончания учебного заведения работу находит лишь часть выпускников. Поэтому использование студенческого капитала предусмотрено только после получения диплома, называют главное условие эсеры.