Подруга Татьяны Овсиенко заявила: певицу спаивает и истязает гражданский муж

53-летняя певица Татьяна Овсиенко уже давно не появляется на публике. Ее подруга предполагает, что Овсиенко спаивает и бьет гражданский муж.

По словам женщины, певица живет с трижды судимым мужчиной, который, по словам знакомых Татьяны, спаивает ее.

"Как мне показалось, Саша ее спаивает. Она просыпается – на столе две бутылки самого дешевого шампанского. Вечером – бутылка непонятного суррогатного коньяка. Он наливает ей. Сидит с ней, никуда не выходит. Выпускает ее, разве только если зовут выступить на корпоративе или на мероприятии за деньги", – цитирует подругу kp.ru.

Кроме того, на руках и ногах певицы замечают синяки, а иногда она говорит знакомым, что муж "ее убьет".