Подруга Татьяны Овсиенко заявила: певицу спаивает и истязает гражданский муж

53-летняя певица Татьяна Овсиенко уже давно не появляется на публике. Ее подруга предполагает, что Овсиенко спаивает и бьет гражданский муж.
По словам женщины, певица живет с трижды судимым мужчиной, который, по словам знакомых Татьяны, спаивает ее.
"Как мне показалось, Саша ее спаивает. Она просыпается – на столе две бутылки самого дешевого шампанского. Вечером – бутылка непонятного суррогатного коньяка. Он наливает ей. Сидит с ней, никуда не выходит. Выпускает ее, разве только если зовут выступить на корпоративе или на мероприятии за деньги", – цитирует подругу kp.ru.
Кроме того, на руках и ногах певицы замечают синяки, а иногда она говорит знакомым, что муж "ее убьет".
Комментарии
Завистница
"Гражданский муж"?
В ранешное время это называлось "...барёк". А теперь - сплошная романтика.
Так сама виновата. Еще на Аллегрову обижалась, что она его в тюрьму посадила и отказалась от него. Как говорится: с кем поведешься - так тебе и надо.
Обе настоящие дуры.
По факту этот тип нигде не работал, частично подруга возможно права, желаю Тане взашею гнать мужичка бездельника.
8.10.2020 15:10
- гость -
Так сама виновата. Еще на Аллегрову обижалась, что она его в тюрьму посадила и отказалась от него. Как говорится: с кем поведешься - так тебе и надо.
Вы не путаете ничего? У Аллегровой был муж Игорь Капица, который сидел уже после развода с Ириной, сейчас уже умер.
Аллегрова была замужем за Дубовицким, потом Таня Овсиенко за него замуж вышла, но тоже развелись.
С Кротом прикольней было
Да что за идиотизм? Это называется СОЖИТЕЛЬ!!! Гражданский муж - это тот, с кем заключен брак.