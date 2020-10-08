"Союзмультфильм" снимет полнометражный фильм о Чебурашке

Год назад "Союзмультфильм" получил права на историю Эдуарда Успенского о Чебурашке и сейчас готовится к съемкам полнометражного игрового фильма. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Права на использование персонажей – у студии YBW. Она будет получать роялти и выплачивать авторские создателям Чебурашки. Съемки картины запланированы на 2021 год, а премьера – на 2022-й.

Финансировать проект также будет студия YBW. Окончательный бюджет утвердят после согласования сценария, над которым работают создатели "Последнего богатыря".

Уже известно, что из-за количества компьютерной графики фильм обойдется не менее чем в 600 млн рублей.