"Союзмультфильм" снимет полнометражный фильм о Чебурашке

Год назад "Союзмультфильм" получил права на историю Эдуарда Успенского о Чебурашке и сейчас готовится к съемкам полнометражного игрового фильма. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Права на использование персонажей – у студии YBW. Она будет получать роялти и выплачивать авторские создателям Чебурашки. Съемки картины запланированы на 2021 год, а премьера – на 2022-й.
Финансировать проект также будет студия YBW. Окончательный бюджет утвердят после согласования сценария, над которым работают создатели "Последнего богатыря".
Уже известно, что из-за количества компьютерной графики фильм обойдется не менее чем в 600 млн рублей.
Комментарии
600 миллионов!!!! В стране где миллионами умирают больные дети что по копейке со всего мира им собираем!
Дайте мне эти 600 мульонов. Я вырощу вам живого чебурашку.