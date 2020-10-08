Не менее 13 человек пострадали при взрыве на складе боеприпасов в Рязанской области

Днем 7 октября на территории военного склада в районе поселка Желтухино в Рязанской области загорелась трава. Огонь перекинулся на площадку для хранения боеприпасов.

Возгорание привело к множественным взрывам. Военные перекрыли федеральную трассу "Каспий".

"Пострадавшие: 13 человек. Десять человек – в Скопинском ММЦ (один человек находится в реанимации). Три человека – в Ряжском ММЦ (состояние средней степени тяжести)", – говорится в сообщении местных властей.

По данным областного правительства, в пунктах временного размещения находятся 84 человека. МЧС мобилизовало силы для защиты населенных пунктов.