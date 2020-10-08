380 жителей Алтайского края получили звание "Ветеран труда"

Согласно указу Виктора Томенко, звание "Ветеран труда Алтайского края" присвоено 380 жителям региона. Об этом сообщили в Минсоцзащите.

Звание дает право получения ряда мер социальной поддержки: за счет краевого бюджета ветеранам труда предоставляется ежемесячная денежная выплата в размере 615 рублей. Компенсируется 50% расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, а если в доме нет центрального отопления – возмещается 50% стоимости топлива и расходов на его доставку. Также ветераны труда могут покупать проездные билеты на все виды общественного транспорта по льготной цене 330 рублей.