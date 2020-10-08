Более миллиона россиян переболели коронавирусом

За минувшие сутки в России выявили 11 493 новых случая заражения коронавирусом, общее число инфицированных достигло 1 260 112. Об этом сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Лидером по приросту остается Москва (+3323). Второе место занимает Санкт-Петербург (+461), третье – Московская область (+433). Алтайский край, в котором на 8 октября подтвердили 134 новых случая инфекции, занимает 19-еместо по приросту в стране.

Выздоровело 7054 пациента, всего за время пандемии из больниц выписали 1 002 329 человек. С подтвержденным диагнозом скончался еще 191 больной, всего за время пандемии зарегистрировали 22 056 летальных случаев.