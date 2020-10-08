Патриарх Кирилл ушел на самоизоляцию после контакта с зараженным COVID

Патриарх московский и всея Руси Кирилл рассказал, что находится на карантине после контакта с зараженным COVID-19. Об этом сообщает РИА "Новости".

"С глубочайшим сожалением хотел бы засвидетельствовать, что не могу в этот раз разделить радость молитвенного общения со всеми вами. Причиной этого стали мои недавние контакты с человеком, у которого была обнаружена коронавирусная инфекция. Время, необходимое в соответствии с медицинскими предписаниями для моего личного карантина, еще не истекло", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте Русской православной церкви.

Традиционный визит в Троице-Сергиеву лавру патриарху пришлось отменить.