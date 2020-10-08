Британские ученые раскрыли секрет прищуренного взгляда кошек. С его помощью можно установить позитивный контакт с животными, пишет РИА "Новости".

Известно, что с кошками достаточно сложно, но возможно установить контакт. Весь секрет кроется в улыбке. Только улыбаться нужно не губами, как мы привыкли, а глазами, как это делают сами кошки. Сужая глаза и медленно моргая, они выражают удовольствие и проявляют свое расположение.

Авторы исследования считают, что прищур и медленное моргание у кошек – аналог искренней, открытой улыбки у человека, а нашу привычную улыбку с оскалом рта они воспринимают неадекватно.