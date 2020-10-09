В АлтГПУ будут бесплатно учить иностранцев русскому языку

В АлтГПУ создан Сибирский центр открытого образования на русском языке для иностранных граждан. В 2020 году здесь разработают бесплатные курсы русского языка для иностранных абитуриентов, поступающих в российские вузы. Также будет создан информационный интернет-ресурс для размещения дополнительных общеобразовательных программ по русскому языку, адаптированных под иностранцев и их уровень владения языком.

Целевыми странами для курсов и мероприятий Центра в 2020 году стали республики Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Казахстан. Далее планируют расширение перечня стран и реализуемых образовательных программ.

У АлтГПУ большой опыт преподавания русского языка как иностранного: уже семь лет в вузе ведут такое направление магистратуры. Также здесь разработан открытый образовательный интернет-портал "Изучаем русский язык в межъязыковом пространстве России, Китая и Монголии". Большое внимание уделяют организации курсов для разных целевых групп: иностранных школьников, студентов и слушателей в рамках подготовительных курсов.

Центр приглашает к сотрудничеству организации высшего образования по реализации дополнительных общеобразовательных программ и информационно-просветительских мероприятий по русскому языку для граждан указанных стран в 2020 году. С предложениями о сотрудничестве нужно обращаться на адрес электронной почты rector@altspu.ru.