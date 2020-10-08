В Кремле обратились к россиянам из-за распространения коронавируса

Дмитрий Песков заявил, что ситуация с распространением коронавируса в России является поводом для серьезной озабоченности и внутренней мобилизации для каждого жителя страны. Об этом сообщают "Известия".

"<…> Ситуация на местах лучше видна именно руководителям регионов, вы знаете, что регионы продолжают реализовывать свои особые полномочия в условиях эпидемии, статистика действительно является поводом для серьезной озабоченности, а главное, поводом для нашей внутренней мобилизации, каждого из нас", – сказал он.

Песков призвал россиян сделать необходимые выводы и соблюдать правила эпидемиологической безопасности.