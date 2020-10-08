Минздрав Алтайского края запустил колл-центры в крупных медучреждениях региона

Минздрав Алтайского края запустил колл-центры во всех крупных медицинских учреждениях для консультации пациентов.

Как сообщает Telegram-канал "Ленина, 59", большая часть из них уже начала работу по обработке обращений жителей края. Другая часть пока отлаживает процессы, однако до конца недели все они начнут полноценную работу.

В общей сложности в колл-центрах задействовано более 50 работников поликлиник, которые выступают в качестве операторов. Сейчас они принимают около 9000 звонков в день.

Напомним, что глава регионального Минздрава Дмитрий Попов обратился к жителям Алтайского края с просьбой отказаться от "сверхпотребления" медицинских услуг и сообщать врачам только достоверную клиническую картину.