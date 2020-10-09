Мокрый снег и гололед. О погоде в Алтайском крае 9 октября

Зима пришла в Алтайский край очень неожиданно и стремительно. Несколько дней в регионе идет снег, и пятница не станет исключением.

В регионе температура воздуха прогреется от +2 до +7 градусов. Местами по северу и востоку возможны осадки в виде мокрого снега и дождя. В отдельных районах гололедные явления, временный снежный покров.

Ветер юго-западный, 6-11 метров в секунду, местами порывы до 16 метров в секунду.

В Барнауле температура воздуха составит +2...+4 градуса. По прогнозам синоптиков, осадков не ожидается.

Ветер юго-западный, 6-11 метров в секунду.