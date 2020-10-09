В Сети появились результаты независимой экспертизы по делу Тесака

Независимая экспертиза по делу Максима Тесака Марцинкевича показала, что он не мог нанести себе травмы самостоятельно. Документ с результатами опубликовал телеканал РЕН ТВ.
Экспертиза проводилась с 2 по 6 октября ООО "Судебно-медицинский эксперт" врачом Еленой Кучиной.
После осмотра тела в гробу, посмертных фотографий и видео осмотра тела родственниками Кучина отметила, что плечевые суставы Марцинкевича были отведены за спину. По ее словам, это свидетельствует о том, что он не мог нанести себе травмы самостоятельно. Также по ее мнению, с теми ранениями, которые есть на теле покойного, он не мог покончить с собой тем способом, который указан в официальной версии.
"Судебно-медицинским экспертом был грубо проигнорирован и нарушен приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ "Об утверждении Порядка организации и производства судебно-медицинских экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях Российской Федерации от 12 мая 2010 года", – добавила эксперт.
Комментарии
Ка-то привычно и никакого уголовного дела...
При слове "независимая" уже ожидаешь очередного вброса. А уж тем более ООО, которое создано деньги зарабатывать. Лучшей рекламы, чем такие вот "сенсационные экспертизы", и не придумать.
9.10.2020 09:50
Guest
Единственное что тут ожидаемо, это твое переживание за упырей. Не переживай, тут обе стороны друг друга стоят.
9.10.2020 09:50
Guest
Пьяного мальчика напомнить, там тоже ООО экспертизу делало?
А Голунова? Не твои ли это всё коллеги руку приложили?
9.10.2020 09:58
АБОРИГЕН
Вы по осторожней с этим типом - Guest. У него есть гвозди и молоток и деревянный стол! Он мечтает когото изловить за язык и прибить к столу. Судя по такой замашке, этот тип наверно откуда то из спецорганов, походу, привыкший стряпать дела за ништяки разные.
9.10.2020 10:22
месный
Тогда у него впереди трудные времена. Перемены грядут.
9.10.2020 09:58
АБОРИГЕН
За упырей я, как раз, не переживаю. Умер, похоронили и забыли. А вот кому-то неймется хайпануть на горяченьком. Судя по всему, вы рады хавать такое за обе щеки.
9.10.2020 09:59
месный
И мальчика помню. Рад, что наказали иксперда. И Голунова помню - обе стороны виноваты. Но происходящее показывает, что в стране происходит объективнй процесс: виновные наказываются с обеих сторон. Это только у упоротых всё переклинивает в одну сторону.
9.10.2020 11:00
Guest
Судя по всему уже три шкафа рубах за ФСИН изоровали. Очевидно что не умер и не забыли. Ну и кто тут хайп ловит?
9.10.2020 11:10
Guest
И что там было за мальчика и Голунова - пальчиком погразили?
Вон про шапошникова например была инфа, что он с кучи полученных денег (целого лярда вроде) не заплатил налог - он сел? Сколько сели из расследований ФБК? Там в них ясно видно, что люди не по средствам живут - или им можно?
Будьте добры,объясните на чьи средства живёт директор ФБК? Последнее передвижение в воздухе Навального на самолёте,который совершался по маршруту Нюрнберг — Омск — Берлин — Нюрнберг:ориентировочная стоимость такого перелета — от €80 000.Кроме того,дочка Алексея слётали на самолёте из сша туда-сюда навесить папу в больничной палате,сынок с Москвы прилетел.Что за папики обеспечивают ему такую небедную жизнь?
9.10.2020 12:05
месному
Добрые люди наверно спонсируют его деятельность да и сам он зарабатывает. Ну и не по адресу как-то вопрос то. Да и собачек он на выставки за наши налоги не возит на самолёте, как и не покупает за кучу лярдов себе хаты на красной площади руководя убыточной госкорпорацией, не рулит банком так, что забашляя своей подруге та бесится с жиру так, что 15000$ на табличку у неё на скамейку в центральном парке Ньюёрка нефиг делать потратить..
Кстати,о самолётах.Борец с режимом Борух Немцов выписывал гарных дивчин с Киеву на пару суток,оплачивая их перелёты туда-сюда-обратно.Но по правде у него-то денежки водились.Честно заработанные два миллиарда.
Ну, не только о самолётах.
Борец Борух-то тоже возле Красной площади жил.Там же и кушал в небольших и уютных ресторанчиках.
Только вот покушать в том центровом ресторанчике,что твоя пенсия за год
местному 12:05
он табличку Костин-Заде продал, от лавочки открутил в Нью-Йорке lol
9.10.2020 12:05
Будьте добры,объясните на чьи средства живёт директор ФБК? Последнее передвижение в воздухе Навального на самолёте,который совершался по маршруту Нюрнберг — Омск — Берлин — Нюрнберг:ориентировочная стоимость такого перелета — от €80 000.
Этот перелёт оплатил фонд Зимина. Перед своими высерами, ознакомьтесь с мат частью.
12:28
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Вот-вот-вот.Денежный папик по фамилии Зимин.Денег до ...,девать некуда,он на других и тратится.
Гость(я),ты бы гордился(сь) будь у тебя такой богатый папик?
9.10.2020 09:58
АБОРИГЕН
а кто именно тут упырь?
разве не Тесак?
или Россия виновата что он стал уголовником???
слабоват на себя ответственность взять за дела недостойные
Вообще-то тут речь о пытках и убийстве в тюрьме.
Обваровывают народ России , а потом оплачивают друг другу перелеты, отдыхи на яхтах, красивую жизнь.
9.10.2020 12:41
- гость -
Вообще-то тут речь о пытках и убийстве в тюрьме.
у нас нет общества справедливости, у нас общество силы и денег.
они и правят.
12:37
Это его личное дело, куда свои деньги тратить. И многие ему очень благодарны, что спас Алексея.
зимин-то в америке живёт,там-то знают на что тратить деньги.
12:44
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В других странах по другому?
9.10.2020 12:40
- гость -
Не важно каким человеком бы Марценкевич (да, человек дрянь), важно то, что он погиб в тюрьме, где за его жизнь несет полную ответственность исправительная система. Нельзя оправдывать и заминать дело о смерти заключенного только потому что он плохой человек.
Есть труп с явными признаками насильственной смерти, повод более чем достаточный для начала уголовного производства.
зимин спас алексея?
9.10.2020 12:05
месному
Не месный, но подскажу: посмотрите интервью у Дудя, там он достаточно подробно отвечает на этот вопрос!
Спасли Навального врачи Омские, за что не получили не благодарности ни признания.
А Зимин пытается оправдать вложения в этого клоуна, от которого не получил ожидаемой отдачи.
9.10.2020 13:07
- гость -
Почему нет? Как раз в этом интервью он и рассказывает что зарабатывает на жизнь оказывая юридические услуги фонду Зимина.
9.10.2020 12:05
месному
Будьте добры,объясните на чьи средства живёт директор ФБК? Последнее передвижение в воздухе Навального на самолёте,который совершался по маршруту
Объясните мне, на чьи средства живет путин сечин медведев и остальная банда?
Во всяком случае Навальный ни у тебя, ни у меня не воровал.