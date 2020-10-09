В Сети появились результаты независимой экспертизы по делу Тесака

Независимая экспертиза по делу Максима Тесака Марцинкевича показала, что он не мог нанести себе травмы самостоятельно. Документ с результатами опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Экспертиза проводилась с 2 по 6 октября ООО "Судебно-медицинский эксперт" врачом Еленой Кучиной.

После осмотра тела в гробу, посмертных фотографий и видео осмотра тела родственниками Кучина отметила, что плечевые суставы Марцинкевича были отведены за спину. По ее словам, это свидетельствует о том, что он не мог нанести себе травмы самостоятельно. Также по ее мнению, с теми ранениями, которые есть на теле покойного, он не мог покончить с собой тем способом, который указан в официальной версии.

"Судебно-медицинским экспертом был грубо проигнорирован и нарушен приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ "Об утверждении Порядка организации и производства судебно-медицинских экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях Российской Федерации от 12 мая 2010 года", – добавила эксперт.