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Новости

В Сети появились результаты независимой экспертизы по делу Тесака

, ИА "Амител"
По версии специалистов, Максим Марцинкевич не мог самостоятельно нанести себе травмы
Фото: YouTube

Фото: YouTube

Независимая экспертиза по делу Максима Тесака Марцинкевича показала, что он не мог нанести себе травмы самостоятельно. Документ с результатами опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Экспертиза проводилась с 2 по 6 октября ООО "Судебно-медицинский эксперт" врачом Еленой Кучиной.

После осмотра тела в гробу, посмертных фотографий и видео осмотра тела родственниками Кучина отметила, что плечевые суставы Марцинкевича были отведены за спину. По ее словам, это свидетельствует о том, что он не мог нанести себе травмы самостоятельно. Также по ее мнению, с теми ранениями, которые есть на теле покойного, он не мог покончить с собой тем способом, который указан в официальной версии.

"Судебно-медицинским экспертом был грубо проигнорирован и нарушен приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ "Об утверждении Порядка организации и производства судебно-медицинских экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях Российской Федерации от 12 мая 2010 года", – добавила эксперт.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

9.10.2020 09:11
- гость -

Ка-то привычно и никакого уголовного дела...

9.10.2020 09:50
Guest

При слове "независимая" уже ожидаешь очередного вброса. А уж тем более ООО, которое создано деньги зарабатывать. Лучшей рекламы, чем такие вот "сенсационные экспертизы", и не придумать.

9.10.2020 09:58
АБОРИГЕН

9.10.2020 09:50
Guest
Единственное что тут ожидаемо, это твое переживание за упырей. Не переживай, тут обе стороны друг друга стоят.

9.10.2020 09:59
месный

9.10.2020 09:50
Guest

Пьяного мальчика напомнить, там тоже ООО экспертизу делало?
А Голунова? Не твои ли это всё коллеги руку приложили?

9.10.2020 10:22
месный

9.10.2020 09:58
АБОРИГЕН

Вы по осторожней с этим типом - Guest. У него есть гвозди и молоток и деревянный стол! Он мечтает когото изловить за язык и прибить к столу. Судя по такой замашке, этот тип наверно откуда то из спецорганов, походу, привыкший стряпать дела за ништяки разные.

9.10.2020 10:40
АБОРИГЕН

9.10.2020 10:22
месный

Тогда у него впереди трудные времена. Перемены грядут.

9.10.2020 11:00
Guest

9.10.2020 09:58
АБОРИГЕН
За упырей я, как раз, не переживаю. Умер, похоронили и забыли. А вот кому-то неймется хайпануть на горяченьком. Судя по всему, вы рады хавать такое за обе щеки.

9.10.2020 11:10
Guest

9.10.2020 09:59
месный
И мальчика помню. Рад, что наказали иксперда. И Голунова помню - обе стороны виноваты. Но происходящее показывает, что в стране происходит объективнй процесс: виновные наказываются с обеих сторон. Это только у упоротых всё переклинивает в одну сторону.

9.10.2020 11:21
АБОРИГЕН

9.10.2020 11:00
Guest
Судя по всему уже три шкафа рубах за ФСИН изоровали. Очевидно что не умер и не забыли. Ну и кто тут хайп ловит?

9.10.2020 11:25
месный

9.10.2020 11:10
Guest

И что там было за мальчика и Голунова - пальчиком погразили?
Вон про шапошникова например была инфа, что он с кучи полученных денег (целого лярда вроде) не заплатил налог - он сел? Сколько сели из расследований ФБК? Там в них ясно видно, что люди не по средствам живут - или им можно?

9.10.2020 12:05
месному

Будьте добры,объясните на чьи средства живёт директор ФБК? Последнее передвижение в воздухе Навального на самолёте,который совершался по маршруту Нюрнберг — Омск — Берлин — Нюрнберг:ориентировочная стоимость такого перелета — от €80 000.Кроме того,дочка Алексея слётали на самолёте из сша туда-сюда навесить папу в больничной палате,сынок с Москвы прилетел.Что за папики обеспечивают ему такую небедную жизнь?

9.10.2020 12:11
месный

9.10.2020 12:05
месному

Добрые люди наверно спонсируют его деятельность да и сам он зарабатывает. Ну и не по адресу как-то вопрос то. Да и собачек он на выставки за наши налоги не возит на самолёте, как и не покупает за кучу лярдов себе хаты на красной площади руководя убыточной госкорпорацией, не рулит банком так, что забашляя своей подруге та бесится с жиру так, что 15000$ на табличку у неё на скамейку в центральном парке Ньюёрка нефиг делать потратить..

9.10.2020 12:14
- гость -

Кстати,о самолётах.Борец с режимом Борух Немцов выписывал гарных дивчин с Киеву на пару суток,оплачивая их перелёты туда-сюда-обратно.Но по правде у него-то денежки водились.Честно заработанные два миллиарда.

9.10.2020 12:15
- гость -

Ну, не только о самолётах.

9.10.2020 12:18
- гость -

Борец Борух-то тоже возле Красной площади жил.Там же и кушал в небольших и уютных ресторанчиках.

9.10.2020 12:21
- гость -

Только вот покушать в том центровом ресторанчике,что твоя пенсия за год

9.10.2020 12:21
гость

местному 12:05
он табличку Костин-Заде продал, от лавочки открутил в Нью-Йорке lol

9.10.2020 12:28
- гость -

9.10.2020 12:05
Будьте добры,объясните на чьи средства живёт директор ФБК? Последнее передвижение в воздухе Навального на самолёте,который совершался по маршруту Нюрнберг — Омск — Берлин — Нюрнберг:ориентировочная стоимость такого перелета — от €80 000.


Этот перелёт оплатил фонд Зимина. Перед своими высерами, ознакомьтесь с мат частью.

9.10.2020 12:37
- гость -

12:28
-------------------------
Вот-вот-вот.Денежный папик по фамилии Зимин.Денег до ...,девать некуда,он на других и тратится.

9.10.2020 12:40
- гость -

Гость(я),ты бы гордился(сь) будь у тебя такой богатый папик?

9.10.2020 12:40
- гость -

9.10.2020 09:58
АБОРИГЕН
а кто именно тут упырь?
разве не Тесак?
или Россия виновата что он стал уголовником???
слабоват на себя ответственность взять за дела недостойные

9.10.2020 12:41
- гость -

Вообще-то тут речь о пытках и убийстве в тюрьме.

9.10.2020 12:43
для 9.10.2020 12:28 -

Обваровывают народ России , а потом оплачивают друг другу перелеты, отдыхи на яхтах, красивую жизнь.

9.10.2020 12:44
- гость -

9.10.2020 12:41
- гость -
Вообще-то тут речь о пытках и убийстве в тюрьме.

у нас нет общества справедливости, у нас общество силы и денег.
они и правят.

9.10.2020 12:45
- гость -

12:37

Это его личное дело, куда свои деньги тратить. И многие ему очень благодарны, что спас Алексея.

9.10.2020 12:49
- гость -

зимин-то в америке живёт,там-то знают на что тратить деньги.

9.10.2020 12:51
- гость -

12:44
----------------------
В других странах по другому?

9.10.2020 12:52
АБОРИГЕН

9.10.2020 12:40
- гость -
Не важно каким человеком бы Марценкевич (да, человек дрянь), важно то, что он погиб в тюрьме, где за его жизнь несет полную ответственность исправительная система. Нельзя оправдывать и заминать дело о смерти заключенного только потому что он плохой человек.
Есть труп с явными признаками насильственной смерти, повод более чем достаточный для начала уголовного производства.

9.10.2020 12:53
- гость -

зимин спас алексея?

9.10.2020 13:07
- гость -

9.10.2020 12:05
месному

Не месный, но подскажу: посмотрите интервью у Дудя, там он достаточно подробно отвечает на этот вопрос!

9.10.2020 13:07
- гость -

Спасли Навального врачи Омские, за что не получили не благодарности ни признания.
А Зимин пытается оправдать вложения в этого клоуна, от которого не получил ожидаемой отдачи.

9.10.2020 13:29
АБОРИГЕН

9.10.2020 13:07
- гость -
Почему нет? Как раз в этом интервью он и рассказывает что зарабатывает на жизнь оказывая юридические услуги фонду Зимина.

9.10.2020 18:56
- гость -

9.10.2020 12:05
месному
Будьте добры,объясните на чьи средства живёт директор ФБК? Последнее передвижение в воздухе Навального на самолёте,который совершался по маршруту

Объясните мне, на чьи средства живет путин сечин медведев и остальная банда?
Во всяком случае Навальный ни у тебя, ни у меня не воровал.

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