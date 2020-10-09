США обвинили Россию в попытках помешать разработать вакцину от коронавируса

Директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина заявил, что Россия якобы пытается помешать американцам создать вакцину от коронавирусной инфекции.

"Я бы сказал, что три игрока – Китай, Россия и Иран – пытаются помешать нам получить вакцину… Россия официально заявила, что у них есть вакцина. Вы знаете, я не уверен, вчера или сегодня я видел сообщения, что половина населения России этому не верит", – сказал политик в интервью телекомпании Hearst.

Он добавил, что обвиненные им страны пытаются похитить данные о разработке американской вакцины. Также он усомнился в том, что Россия выведет свою вакцину на мировой рынок. При этом Эванина не уточнил, на чем основаны такие заключения.

По последним данным университета Джонса Хопкинса, в США выявили 7,6 млн случаев COVID-19, скончались 212 тысяч человек. В России по данным федерального оперштаба с начала пандемии насчитали 1,2 млн заболевших коронавирусом и 22 тысячи смертей.