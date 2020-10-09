США обвинили Россию в попытках помешать разработать вакцину от коронавируса

Директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина заявил, что Россия якобы пытается помешать американцам создать вакцину от коронавирусной инфекции.
"Я бы сказал, что три игрока – Китай, Россия и Иран – пытаются помешать нам получить вакцину… Россия официально заявила, что у них есть вакцина. Вы знаете, я не уверен, вчера или сегодня я видел сообщения, что половина населения России этому не верит", – сказал политик в интервью телекомпании Hearst.
Он добавил, что обвиненные им страны пытаются похитить данные о разработке американской вакцины. Также он усомнился в том, что Россия выведет свою вакцину на мировой рынок. При этом Эванина не уточнил, на чем основаны такие заключения.
По последним данным университета Джонса Хопкинса, в США выявили 7,6 млн случаев COVID-19, скончались 212 тысяч человек. В России по данным федерального оперштаба с начала пандемии насчитали 1,2 млн заболевших коронавирусом и 22 тысячи смертей.
Комментарии
Ждем, когда эти вонины обвинят нас в том, что мы им в штаны гадим.
Когда ничего не получается, то начинают обвинять в этом других. Это же излюбленный прием - "я не виновата, он сам пришел".
одним словом ПЕНДОСНЯПОГАНАЯ!
По оценкам, примерно 750млрд долларов заработает тот, кто первым разработает вакцину. У нас уже приступили к тестированию сырого, потенциально опасного препарата на гражданах.
9.10.2020 12:13
- гость -
От которого отказались в японии но и то его цапцарапнули, ну а чё, не с нуля же своё фигачить, тратиться ещё на это, нада бабос косить пока прёт.
На данном ресурсе была новость о начале тестирования в Барнауле с 24 сентября российского антивирусного препарата на гражданах врачах (для начала 41 вакцина ).Надо полагать,в других городах то же самое.
мясной нет тебе вакцины, даже если просить слезно будешь.
Гражданин "месный", вы пирамидон принимаете в порошках или в таблетках?
Хотел наехать на месного. Но опоздал.
хорошее америкосовское образование - это МИФ!
всё что создали в ША, это сделали мигранты отовсюду.
КАНАДСКИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ УНИВЕРСИТЕТА разбил их систему образования в пух и прах
как раз вот здесь с 1ч.05мин. об этом рассказывается...
9.10.2020 14:08
- гость -
да все знают, что это самая необразованная и беспардонная нация.
Образована у них только элита, и то далеко отстает от обычного советского образования.