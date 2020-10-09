Из-за первого снега в Барнауле коммунальщики начали отсыпать улицы песком

Фото: пресс-центр мэрии Барнаула

Из-за выпавшего в ночь с 8 на 9 октября снега в некоторых районах Барнаула коммунальным службам города пришлось заняться отсыпкой дорожного покрытия.

Всего на городские улицы выехали 36 единиц спецтехники МБУ "Автодорстрой", сообщает пресс-центр мэрии. С помощью коммунальных машин и пескобросов коммунальщики обработали мостовые сооружения, спуски и подъемы песчано-соляной смесью.

Как ранее сообщил amic.ru, с 8 октября на улицах Барнаула на случай снегопада начали дежурить спецмашины МБУ "Автодорстрой". Для борьбы с гололедом предприятие подготовило более 38 тысяч тонн песчано-соляной смеси, а люди работают в двухсменном режиме.