ВОЗ зафиксировала рекордный суточный прирост заразившихся коронавирусом

За сутки коронавирусом в мире заразилось 338 тысяч человек – это рекордный показатель с начала пандемии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Больше всего новых заболевших зафиксировали в Северной и Южной Америке (+122 715 человек) и Европе (+96 996).

В общей сложности в мире насчитывается свыше 36 млн случаев COVID-19 и более миллиона смертей.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в тройке стран-антилидеров по числу инфицированных находятся США (7,6 млн человек), Индия (6,8 млн) и Бразилия (5 млн). Россия (1,2 млн) остается на четвертой строчке, опережая Колумбию, Аргентину, Испанию, Перу, Мексику и Францию.

Ранее депутат Госдумы Геннадий Онищенко оценил реакцию мирового сообщества на коронавирус на "твердую двойку", отметив, что лишь некоторые страны дали адекватный ответ на пандемию.