9 октября на 71-м году жизни умер бывший главный федеральный инспектор Алтайского края Виктор Власов.

Как сообщает "Политсибиру", у Власова было онкологическое заболевание. Прощание состоится в субботу, 10 октября, в ритуальном зале по адресу улица Титова, 9а, с 12:20 до 14:20.

Виктор Власов родился 10 декабря 1949 года в Мариуполе Донецкой области УССР. В разные годы работал инженером на заводе "Алтайсельмаш" в Рубцовске, инструктором в комитете ВЛКСМ и КПСС, а также служил в МВД.

В 2000 году занял пост федерального инспектора аппарата полпреда по СФО в Алтайском крае, а в 2006 году – должность главного федерального инспектора, на которой проработал до 2011 года.