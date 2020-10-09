Республика Алтай поставила новый рекорд по суточному приросту заболевших коронавирусом. Как сообщает оперштаб региона, за минувшие сутки там выявили 112 случаев COVID-19.

Диагноз подтвердился у 32 жителей города Горно-Алтайска, в том числе у четырех детей; у 23 жителей Онгудайского района, в том числе у одного ребенка; у 13 жителей Усть-Канского района, в том числе у одного ребенка; у 12 жителей Майминского района; у 12 жителей Усть-Коксинского района, в том числе у двух детей; у восьми жителей Кош-Агачского района, в том числе у двух детей; у семи жителей Улаганского района; у двух жителей Чойского района; у двух жителей Шебалинского района; у одного жителя Турочакского района.

Общее число заразившихся в регионе теперь составляет 4408. Выздоровели из этого числа 3208 человек, 77 из них – за прошедшие сутки.

Ранее в республике скончались 24 человека с коронавирусом. В 20 случаях причиной смерти стал COVID-19.