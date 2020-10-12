Места силы. "МегаФон" рассказал, куда чаще всего ездили отдыхать россияне этим летом

"МегаФон" проанализировал данные о передвижении абонентов в период летнего туристического сезона. Из-за закрытых границ жители России меняли планы на отпуск и осваивали новые места для отдыха – Чукотку, Камчатку, Магадан, Республику Ингушетия и Карелия. По сравнению прошлым годом, отдыхающих стало больше на 35%. Для жителей Новосибирской области по-прежнему главным "местом силы" остается Республика Алтай.

"Летом этого года за пределы Новосибирской области выехало 62 тысячи абонентов "МегаФона", которые во время своих поездок в общей сложности загрузили более 1 петабайта мобильного интернета и проговорили 27 миллионов минут. При этом с большим отрывом лидирует Алтай, на который пришлось 30% передачи данных и 43% голосового трафика", – сообщила директор Сибирского филиала "МегаФона" Галия Сайфутдинова.

Даже самые популярные направления для отпуска, которые ежегодно остаются в топе – Краснодарский край, Крым, Москву и Санкт-Петербург – в этом году посетило в среднем на 20% меньше туристов. Байкал и Алтай из-за пандемии также приняли меньше гостей – общее число отдыхающих здесь снизилось на 6%. Тем не менее Алтай по-прежнему остается излюбленным местом отдыха у абонентов "МегаФона" в Новосибирской области.

Востребованными для отдыха и поездок россиян остались Республики Башкортостан и Татарстан, Ростовская область и Ставрополье. Здесь отдохнуло столько же туристов, как и годом ранее.

Отдельные направления при закрытых границах смогли существенно нарастить турпоток, путешественники стремились открывать для себя новые места. Почти в два раза выросло количество отдыхающих на побережье Керченского пролива и песчаной косе вблизи кубанского поселка Чушка. В Тульской области на Романцевских горах и на Селигере в Тверской области побывало на 20% больше туристов.

Средняя продолжительность путешествия россиян, независимо от региона, составила чуть менее двух недель – 11 дней. В отпуске абоненты чаще отвечали на звонки, чем звонили сами, и в поездках разговаривали на 15% меньше, чем дома, предпочитая интернет-общение: объем переданных данных за пределами домашнего региона вырос на 25%. В дни путешествий пользователи также проводили время за онлайн-развлечениями – трафик туристов на игровые сервисы увеличился более чем в два раза.

Отпускные гигабайты абоненты "МегаФона" также расходуют на просмотр и загрузку видео в YouTube, "сториз" в Instagram, а онлайн-трафик в Facebook в период поездок увеличивается в пять раз. Среди мессенджеров традиционно лидирует WhatsApp.

Несмотря на то, что выбор зарубежных маршрутов этим летом был ограничен, с 1 августа россияне стали выезжать за границу. В лидерах по количеству туристов Турция и Абхазия. Средняя продолжительность отдыха в этих странах – 12 дней.