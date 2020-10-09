Эксперт объяснил, почему нельзя публиковать в соцсетях фото с видом из окна

Заместитель директора Института информационных технологий университета "Синергия" Антон Аверин заявил, что некоторые люди не задумываются о конфиденциальности и приватности и выкладывают фотографии из окна квартиры или рабочего офиса, тем самым подвергая себя опасности со стороны злоумышленников.

"Некоторые социальные сети и сайты не "очищают" историю фотографии. Когда пользователь делает фотографию с телефона при включенных геоданных, сохраняется информация о том, где именно была сделана фотография. EXIF-данные имеются у каждой фотографии вне зависимости от того, с какого устройства она была сделана", – сказал эксперт в беседе с агентством "Прайм".

Ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев опроверг популярный миф о безопасности кнопочных телефонов. Тогда эксперт отметил, что такие гаджеты ничем не отличаются от смартфонов.