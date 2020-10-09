Эксперт объяснил, почему нельзя публиковать в соцсетях фото с видом из окна

Заместитель директора Института информационных технологий университета "Синергия" Антон Аверин заявил, что некоторые люди не задумываются о конфиденциальности и приватности и выкладывают фотографии из окна квартиры или рабочего офиса, тем самым подвергая себя опасности со стороны злоумышленников.
"Некоторые социальные сети и сайты не "очищают" историю фотографии. Когда пользователь делает фотографию с телефона при включенных геоданных, сохраняется информация о том, где именно была сделана фотография. EXIF-данные имеются у каждой фотографии вне зависимости от того, с какого устройства она была сделана", – сказал эксперт в беседе с агентством "Прайм".
Ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев опроверг популярный миф о безопасности кнопочных телефонов. Тогда эксперт отметил, что такие гаджеты ничем не отличаются от смартфонов.
Комментарии
что за сказочный
америку открыл.....геометки отрубаются в настройках, кроме того их можно редактировать фоторедакторами ) ) ) )) стирать и менять. Развели петухов в экспертах....госпади.сколько же нахлебников мы кормим нашими налогами
если меня вычислят злоумышленники и придут воровать я буду ржать аки конь так как ничего не имею хоть поржу
А причем тут вид из окна ? Геоданные идут в комплекте с любым снимком, если включены.
я вам по секрету больше скажу, это заголовок файла,
это ещё ладно, а есть на уровне файловой системы (любой современной) такое почище меток что вам и не снилось.....
сыкотно - не пользуйтесь цифрой. я вот это запостил и понимаю что если захотеть п то можно узнать где и когда и в какой позе это набирмльсь и кто рядом был с другими девайсами....
ads в ntfs например
операционка туда много чего сохраняет.........
и в других файловых системах не хуже
Злоумышленники придут тоже полюбоваться видом из окна, как я понимаю.
И как это 'домушники' раньше без снимков из соцсетей обходились? Тяжко им было без геоданных-то...
А для чего,кого и зачем выкладывать фото в какие-то сети?