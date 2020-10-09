Барнаульских студентов эвакуировали из-за замыкания электропроводки

Фото: "Инцидент Барнаул"

В Алтайском государственном колледже по адресу Водопроводная, 87, произошло задымление из-за короткого замыкания электропроводки.

Как сообщили amic.ru в пресс-центре регионального ГУ МЧС, после происшествия эвакуировали 88 студентов и преподавателей. На место прибыли наряды пожарной службы, однако тушение не потребовалось.

Помещения уже проветрили, учебный процесс в колледже возобновился.

Как ранее сообщал amic.ru, в ночь с 7 на 8 октября в Благовещенке произошел серьезный пожар. К моменту приезда спасателей горели два дома и надворная постройка. В результате погибли три человека: 31-летний хозяин дома, его 36-летняя жена и семилетний ребенок. Позднее Следственный комитет Алтайского края возбудил уголовное дело по факту пожара.