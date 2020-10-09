Алтайское Госсобрание отказалось рассматривать вопрос о вотуме недоверия губернатору

Вотум недоверия главе Республики Алтай Олегу Хорохордину отклонили в местном президиуме Госсобрания. Обращение вернули инициаторам из-за недостаточного количества подписей депутатов и отсутствия мотивов.

"В связи с нарушением процедур внесения предложения – недостаточным количеством подписей депутатов, отсутствием мотивов и копий подтверждающих их документов, имеющих юридическую силу (судебных решений или актов проверки), президиум принял решение о возврате обращения инициаторам", – цитирует ТАСС представителя Госсобрания.

Ранее группа из 13 депутатов предложила рассмотреть вопрос о вотуме недоверия главе Республики Алтай. Как отмечалось, причиной такого решения стало то, что Олег Хорохордин якобы "ненадлежащим образом исполняет свои обязанности".