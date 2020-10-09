Сцена за 35 млн рублей и новый логотип. Театр Драмы готов удивлять зрителя в новом сезоне

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

99-й театральный сезон для Алтайского краевого театра драмы им. Шукшина обещает стать по-настоящему праздничным. Артисты после "ковидного" перерыва наконец-то возвращаются к работе (и не хотят думать о новой самоизоляции), театр представил новый логотип, а также обновил полувековой механизм крутящейся сцены.

Кстати, то, что сцену с 50-летними подмостками удалось поменять, директор театра Любовь Березина называет настоящим чудом. Стоимость реконструкции составила 35 млн рублей и средства эти нашли. "В этом году нам выделили деньги на реконструкцию колеса сценического круга, это специальное устройство для работы всех наших спецэффектов, для зрителей теперь не будет этого жуткого шума, а артисты могут себя спокойно чувствовать: из-за старого колеса актеры были постоянно в напряжении, чтобы удерживать равновесие", – рассказывает директор.

Одним из главных приобретений театра стал специальный пульт для управления сценой. До этого такая технология применялась на Западе для промышленных станков.

"Сейчас мы пытаемся перенять данную технологию в театральном оборудовании и создать свой уникальный пульт. Все динамические сцены, которые вращаются вместе, будут достигаться одним простым нажатием кнопки", – отметил разработчик проекта Алексей Гузенков. Если раньше круг и кольцо соединялись штырем и для их взаимодействия требовалось ручное управление, то сейчас синхронизация делается на уровне программного обеспечения, пояснил специалист.

Помимо нового оборудования, в театре представили новый фирменный стиль учреждения: здесь и сайт, и афиши и, конечно, логотипы. Последних разработали два: один – для экспериментальной сцены, второй – основной. Также дизайнеры изменили нейминг театра: "Алтайский краевой театр драмы имени В. М. Шукшина" был переименован в "Театр драмы имени Василия Шукшина". По мнению авторов идеи, так театр стал ближе к публике, а название легче считывается и запоминается.

Как выглядит в преддверии нового театрального сезона главная сцена края, смотрите в нашем фоторепортаже.