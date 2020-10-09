Мошенник обманул хозяйку сети магазинов разливных напитков в Барнауле

38-летняя владелица сети магазинов разливных напитков в Барнауле обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, на протяжении последних трех месяцев одну из торговых точек с баром периодически стал посещать незнакомый мужчина. В сентябре он предложил хозяйке купить якобы конфискованную технику из магазина электроники за половину рыночной стоимости.

Женщина заинтересовалась предложением и на сайте магазина выбрала желаемые товары: компьютер, духовой шкаф и фритюрницу. Со своей банковской карты она перевела 28 тысяч рублей на счет незнакомца, однако после транзакции он перестал выходить на связь.

Во время оперативно-разыскных мероприятий правоохранители задержали ранее судимого за аналогичное преступление 33-летнего барнаульца. Против него возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину". Кроме того, ему предстоит возместить весь ущерб. Пока он это сделал лишь частично.