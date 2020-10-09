Российские врачи ответили на заявление о побочных эффектах препарата от коронавируса

По мнению российских врачей, относиться к сообщению о побочных действиях российского препарата против COVID-19 – фавипиравира – следует критически.
Такое мнение высказал профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии МГМСУ Сергей Бабак и врач-инфекционист Галина Кожевникова, передает РБК. Как отметил Бабак, фавипиравир – единственное средство от коронавируса в России, которое "хоть как-то воздействует" на вирус. При этом врачи выписывают рекомендованные дозы, при которых шанс проявления побочных эффектов минимален.
"Все, что бывает, находят тогда, когда превышаются дозы. Кроме того, чтобы говорить, что именно от этого есть некий сторонний эффект, нужны доказательства", – сказал эксперт.
Кожевникова, в свою очередь, подчеркнула, что если бы у лекарства были побочные действия, то "это не значит, что причиной был прием именно этого препарата". Кроме того, появление у новых лекарств нежелательных эффектов объясняется отсутствием длительной базы испытаний.
Как ранее сообщил amic.ru, в Росздравнадзоре заявили, что обнаружили у российского препарата от COVID-19 – фавипиравира и средств на его основе – побочный эффект, который проявляется в виде нарушения моторных функций.
Комментарии
Как отметил Бабак, фавипиравир – единственное средство от коронавируса в России, которое "хоть как-то воздействует" на вирус.
Он со смеху там помирает, ага?
Какие ещё доказательства?К нам намедни фельдшарица приезжала,Петька сказывал.Так она мужику укол сделала,он такой, встал,сделал пять шагов и упал словно сноп покошенный.Вот вам и моторные действия...
а нафига ж тогда арбидол с ингавирином выписывают? если только этот хоть как-то работает
9.10.2020 15:05
SV
А это у мадам арбидол спросить надо...
"хоть как-то воздействует" - что-то напрягает однако такое лекарство.
Фавипиравир выпускается в таблетках, расскажите как фельдшер его мог уколоть?
Цианистый калий тоже действует на вирус и если не обращать на побочный эффект (летальный исход) то все нормально!
9.10.2020 15:05
SV
Это чтоб известки в организме прибавилось. Костям полезно.
Что то мне неуютно стало от такого рассуждения врачей... Хирург отрежет чего-нибудь лишнего и потом скажет, что радуйся хоть так прооперировал...
Хоть как то за 25 тысяч... Ни себе...
Гость 16:28,
Этот фельдшер разбирается в побочных эффектах,как свинья в апельсиновых корках.
"хоть как-то воздействует"
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спасибо, хоть кто-то не скрывает уровень своих знаний)
и упал словно сноп покошенный
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дык сколько спирта было???!