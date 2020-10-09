Российские врачи ответили на заявление о побочных эффектах препарата от коронавируса

По мнению российских врачей, относиться к сообщению о побочных действиях российского препарата против COVID-19 – фавипиравира – следует критически.

Такое мнение высказал профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии МГМСУ Сергей Бабак и врач-инфекционист Галина Кожевникова, передает РБК. Как отметил Бабак, фавипиравир – единственное средство от коронавируса в России, которое "хоть как-то воздействует" на вирус. При этом врачи выписывают рекомендованные дозы, при которых шанс проявления побочных эффектов минимален.

"Все, что бывает, находят тогда, когда превышаются дозы. Кроме того, чтобы говорить, что именно от этого есть некий сторонний эффект, нужны доказательства", – сказал эксперт.

Кожевникова, в свою очередь, подчеркнула, что если бы у лекарства были побочные действия, то "это не значит, что причиной был прием именно этого препарата". Кроме того, появление у новых лекарств нежелательных эффектов объясняется отсутствием длительной базы испытаний.

Как ранее сообщил amic.ru, в Росздравнадзоре заявили, что обнаружили у российского препарата от COVID-19 – фавипиравира и средств на его основе – побочный эффект, который проявляется в виде нарушения моторных функций.