Максимум пользы: барнаульские школьники будут изучать IT по программе мирового уровня

Даже тем, кто не мечтает работать в "Силиконовой долине" или "Сколково", нужны компьютерные знания. Понимание IT-сферы открывает большие перспективы: высокую зарплату, возможность успешного трудоустройства, неограниченный карьерный рост. Тем более что сейчас изучать IT могут даже школьники. Например, в "Малой компьютерной академии" от школы "Шаг".

"Малая компьютерная академия" – это программа обучения детей 7-14 лет, позволяющая извлечь максимальную пользу из времени, проведенного за компьютером. На международном саммите ООН WSIS в Женеве программа получила звание чемпиона в категории "Создание человеческого потенциала", получив более миллиона голосов.

Преподаватели-практики учат детей разрабатывать интернет-сайты, конструировать и программировать роботов, моделировать в 3D и работать с 3D-принтером, создавать собственные компьютерные игры, анимировать персонажей, безопасно работать с поисковыми системами. Знания помогут ребенку сделать осознанный выбор будущей профессии и опередить сверстников в профессиональном развитии.

Компьютерная академия "Шаг" – один из крупнейших провайдеров профессионального IT-образования в России и за рубежом. С 1999 года академия дает возможность получить образование по самым востребованным направлениям в сфере IT.

Увидеть, как проходит обучение, и пройти вступительное тестирование можно в любое время по предварительной записи. Регистрация по телефону: +7 (3852) 72-14-10 или онлайн.

Компьютерная академия "Шаг"

Адрес: г. Барнаул, ул. Кирова, 51а, 2 этаж

Тел: 8 (3852) 72-14-10

WhatsApp +7-906-966-5347