Такой день. Отключение отопления в Барнауле и новое опасное заболевание на Алтае

Amic.ru – о главных событиях Алтайского края за 9 октября. Без коронавируса.

Более трех тысяч барнаульцев останутся без отопления на сутки. Отключение будут действовать с 13 по 14 октября. В это время энергетики подведут коммуникации к будущему жилому кварталу.

Специалисты обнаружили возбудитель трихинеллеза в мясе барсука, убитого в Крутихинском районе Алтайского края. На неблагополучной территории сотрудники региональной ветслужбы проводят мероприятия по ликвидации очагов заболевания и ограничения распространения.

В Алтайском крае военный суд дал четыре года колонии и 200 тысяч рублей штрафа бывшему старлею ВС. Осужденный работал начальником радиолокационной станции под Славгородом и на протяжении длительного времени воровал оттуда электронные платы с драгметаллами, которые сдавал на лом.

В Барнауле на несколько дней перекроют участок улицы Малахова. Ограничение будет действовать с 16 по 19 октября в связи с капремонтом железнодорожного переезда в районе здания № 2г.

Тело пожилой женщины обнаружили у подъезда одного из жилых домов по улице Власихинской в Барнауле. Известно, что смерть горожанки наступила из-за падения, и сейчас правоохранителям предстоит выяснить, откуда именно она упала – из окна или с крыльца.