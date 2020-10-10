Число заболевших COVID-19 в мире обновляет рекорд второй день подряд

ВОЗ во второй раз подряд сообщила о рекордном за сутки количестве новых зараженных коронавирусом. За прошедшие 24 часа в мире выявили 350 766 пациентов с коронавирусом, тогда как накануне сообщалось о 338 779 случаях COVID-19.
По данным организации, с начала пандемии на планете зафиксировали 36,3 млн заболевших коронавирусом и более 1 млн смертей. Больше всего инфицированных насчитали в США (7,4 млн человек), Индии (6,9 млн) и Бразилии (5 млн). Россия (1,2 млн) находится на четвертом месте.
Добавим, что за прошедшие сутки РФ также обновила рекорд по суточному приросту больных, достигнув отметки в 12 126 человек.
Комментарии
Управление гражданской авиации КНР на неделю запретило авиакомпании "Аэрофлот" выполнять рейс "Москва – Шанхай" из-за восьми случаев COVID-19, выявленных у пассажиров рейса SU208 2 октября. Об этом сообщает Прайм со ссылкой на заявление правительства Шанхая.
"В соответствии с уведомлением управления гражданской авиации о корректировке международных пассажирских рейсов с 19 октября на одну неделю приостанавливается выполнение рейсов по указанному маршруту", — говорится в заявлении.
Решение было принято в связи с тем, что количество пассажиров с положительным тестом на COVID-19 рейса SU208 превысило пять человек.
В марте в рамках мер по борьбе с распространением эпидемии ведомство потребовало от иностранных авиакомпаний оставить лишь одно направление сообщения с Китаем и выполнять один рейс в неделю, а от китайских авиаперевозчиков потребовали оставить лишь один маршрут с каждым государством и также выполнять не более одного рейса в неделю. Кроме того, в рамках предотвращения завоза COVID-19 в страну власти запретили въезд всем иностранцам по действующим визам, за исключением дипломатов и лиц некоторых других категорий.
Авиакомпаниям необходимо строго соблюдать меры по профилактике распространения эпидемии, в случае если на протяжении трех недель подряд на рейсах по выбранному авиакомпанией международному маршруту не будет выявлено ни одного случая коронавирусной инфекции, тогда такой авиакомпании разрешат выполнять по этому направлению до двух рейсов в неделю. Если же на маршруте число пассажиров с положительными результатами на COVID-19 достигнет пяти, то авиакомпания обязана будет на неделю приостановить полеты по данному маршруту, а в случае, если число зараженных достигнет 10, полеты приостанавливаются на четыре недели.
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Равняться надо не на Мир в лице ВОЗ , а на собственные достижения в области защиты своих граждан от пандемии , как это делает Китай, к примеру.
Вместо разведения истерии делом бы занимались
А если бы всех тестировали и считали?
В России в самолётах даже маски не обязательны. Несколько часов в битком набитом самолёте, почти все без масок. И Роспотребнадзору дела нет.
весной нам вирус показал и предупредил, что может быть, все начхали - выводов не сделали и не приготовились, хотя говорили, что осенью усилится, вот теперь будем пожинать плоды, только в более страшных масштабах