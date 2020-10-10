Число заболевших COVID-19 в мире обновляет рекорд второй день подряд

ВОЗ во второй раз подряд сообщила о рекордном за сутки количестве новых зараженных коронавирусом. За прошедшие 24 часа в мире выявили 350 766 пациентов с коронавирусом, тогда как накануне сообщалось о 338 779 случаях COVID-19.

По данным организации, с начала пандемии на планете зафиксировали 36,3 млн заболевших коронавирусом и более 1 млн смертей. Больше всего инфицированных насчитали в США (7,4 млн человек), Индии (6,9 млн) и Бразилии (5 млн). Россия (1,2 млн) находится на четвертом месте.

Добавим, что за прошедшие сутки РФ также обновила рекорд по суточному приросту больных, достигнув отметки в 12 126 человек.