Еще 106 случаев заражения коронавирусом выявили в Республике Алтай

За прошедшие сутки в Республике Алтай выявили 106 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Диагноз подтвердился у 43 жителей города Горно-Алтайска, в том числе у девяти детей; у 33 жителей Майминского района, в том числе у трех детей; у восьми жителей Онгудайского района, в том числе у одного ребенка; у семи жителей Кош-Агачского района, в том числе у одного ребенка; у шести жителей Чойского района; у трех жителей Турочакского района; у трех жителей Усть-Канского района; у трех жителей Чемальского района, в том числе у одного ребенка. Всего в регионе 4514 зараженных.
Также зарегистрирована еще одна смерть пациента с коронавирусом. 9 октября скончался 70-летний житель Онгудайского района.
За весь период в регионе зарегистрировано 25 летальных случаев у инфицированных пациентов, в том числе 21 – от COVID-19, четыре – от иных причин.
Комментарии
В Бийске ковидные покупают лекарства за свой счет. Мэр города целует учителей поздравляя с праздником и через 2 часа узнает что у него ковид. Зам мэра ворует деньги на обустройство дворов и уходит в отставку. Скорые не приезжают вообще. В больнице не делают тесты. Тесты только за деньги. Реально в Бийске 200-300 каждый день положительных тестов но они за деньги и в статистику не входят.