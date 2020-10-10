Еще 106 случаев заражения коронавирусом выявили в Республике Алтай

За прошедшие сутки в Республике Алтай выявили 106 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Диагноз подтвердился у 43 жителей города Горно-Алтайска, в том числе у девяти детей; у 33 жителей Майминского района, в том числе у трех детей; у восьми жителей Онгудайского района, в том числе у одного ребенка; у семи жителей Кош-Агачского района, в том числе у одного ребенка; у шести жителей Чойского района; у трех жителей Турочакского района; у трех жителей Усть-Канского района; у трех жителей Чемальского района, в том числе у одного ребенка. Всего в регионе 4514 зараженных.

Также зарегистрирована еще одна смерть пациента с коронавирусом. 9 октября скончался 70-летний житель Онгудайского района.

За весь период в регионе зарегистрировано 25 летальных случаев у инфицированных пациентов, в том числе 21 – от COVID-19, четыре – от иных причин.