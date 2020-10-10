Скончался бывший футболист "Спартака" и сборной России Василий Кульков

10 октября стало известно о смерти чемпиона СССР по футболу в составе московского "Спартака", футболиста сборных СССР и России Василия Кулькова. Он умер в 54 года.

По информации "Чемпионата", Кульков переболел коронавирусом и ему должны были делать операцию, связанную с онкологическим заболеванием. Однако точная причина смерти пока не разглашается.

Помимо "Спартака", Кульков играл за португальские "Бенфику" и "Порту", санкт-петербургский "Зенит", самарские "Крылья Советов". В составе сборной СССР он провел 20 матчей, а за сборную России сыграл 21 раз.

После завершения карьеры работал тренером.