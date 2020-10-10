Грузовик наехал на 90-летнюю женщину в Горно-Алтайске

Днем 9 октября в Горно-Алтайске грузовой автомобиль сбил пенсионерку. Об этом сообщает портал "Новости Горного Алтая".

Инцидент произошел около 14:30 во дворе дома по адресу проспект Коммунистический, 2. Под автомобиль Isuzu Forward попала 90-летняя женщина.

Водитель автомобиля, 32-летний житель Майминского района, в это время двигался задним ходом. Он не убедился в безопасности маневра и наехал на пешехода.

С полученными травмами женщину госпитализировали в Республиканскую больницу. Информации о ее состоянии нет.

Водитель грузовика в момент ДТП был трезв. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.