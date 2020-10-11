Центр реабилитации для медвежат-сирот откроют в Алтайском заповеднике

На территории Алтайского заповедника отроют центр реабилитации для медвежат-сирот. Об этом сообщает официальный сайт заказника.

"Мысль о проведении реабилитационного периода и последующем выпуске медвежат-сирот на территории заповедника возникала неоднократно. Практически каждый год в Алтайский заповедник поступают предложения забрать медвежат, которые по разным причинам оказались у людей", – говорится в сообщении.

Заниматься созданием центра реабилитации будет семья Пажетновых, которая уже три поколения работает с осиротевшими медвежатами. В ближайшем будущем запланировано заключить соглашение о взаимном сотрудничестве между АНО "Центр спасения медвежат-сирот" и Алтайским государственным заповедником по организации пункта реабилитации на базе заповедника.