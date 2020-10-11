Уроженец Алтайского края угнал "Газель" в Казахстане и врезался в пассажирский автобус

47-летнего уроженца Алтайского края, ныне живущего в казахстанском городе Шемонаиха, осудили за угон автомобиля и ДТП, совершенное в нетрезвом состоянии. Мужчина отправился в тюрьму и лишился водительских прав на длительный срок.

Как установили следователи, работник шиномонтажки заметил стоящую рядом с сервисом грузовую "Газель" и решил на ней прокатиться. Мужчина раздобыл ключи, после чего пригласил знакомого поехать с ним. При этом приятель не был в курсе, что машина угнана.

На одной из улиц города пьяный водитель не справился с управлением и врезался в маршрутный автобус, в салоне которого находились четверо пассажиров. Все получили травмы, причем одна из женщин – тяжелые.

Суд признал угонщика виновным и, учтя предыдущие судимости, приговорил к шести годам тюрьмы, а также лишил прав на 10 лет. Кроме того, экспертиза показала, что мужчина страдает алкоголизмом. Поэтому параллельно с отбыванием наказания ему придется проходить соответствующее лечение, пишет "Устинка Live".