Эксперт рассказал, когда нужно менять SIM-карту

Заменить SIM-карту на мобильном устройстве следует в тех случаях, когда она исчерпала лимит контактов, стала хуже ловить связь или не поддерживает сеть 4G. Об этом рассказал гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.

По словам эксперта, некоторые пользователи при ухудшении связи винят во всем смартфон, но не всегда проблема заключается в девайсе. В таком случае стоит попробовать поменять SIM-карту. При этом необязательно менять номер телефона или тариф.

"При покупке нового телефона не стесняйтесь обновлять и SIM-карту – новые форматы microSIM, mini-SIM или nanoSIM подбираются конкретно под устройство", – цитирует агентство "Прайм" Арсения Щельцина.

Ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев опроверг популярный миф о безопасности кнопочных телефонов. Эксперт отметил, что они ничем не отличаются от смартфонов.