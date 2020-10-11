Эксперт рассказал, когда нужно менять SIM-карту

Заменить SIM-карту на мобильном устройстве следует в тех случаях, когда она исчерпала лимит контактов, стала хуже ловить связь или не поддерживает сеть 4G. Об этом рассказал гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.
По словам эксперта, некоторые пользователи при ухудшении связи винят во всем смартфон, но не всегда проблема заключается в девайсе. В таком случае стоит попробовать поменять SIM-карту. При этом необязательно менять номер телефона или тариф.
"При покупке нового телефона не стесняйтесь обновлять и SIM-карту – новые форматы microSIM, mini-SIM или nanoSIM подбираются конкретно под устройство", – цитирует агентство "Прайм" Арсения Щельцина.
Ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев опроверг популярный миф о безопасности кнопочных телефонов. Эксперт отметил, что они ничем не отличаются от смартфонов.
Комментарии
стала хуже ЛОВИТЬ СВЯЗЬ
Откуда достают таких экспертов?Так безграмотно даже домохозяйки не высказываются.
Что за бред. Давно уже контакты в гугл аккаунте хранятся...
Что за бред? Никто ни в каком гугле контанкты не хранит.
гость 14.52, там не только твои телефонные контакты хранятся но и половые и вся твоя подноготная поверь.
11.10.2020 17:21
А чего бояться, если половые контакты только традиционные?