Ученые рассказали об опасности стирки во время пандемии

Женщины сильнее рискуют подхватить коронавирус, поскольку чаще занимаются стиркой и другими делами по дому. К такому выводу пришли британские ученые из группы SPI-B.
По данным исследователей, во время стирки, уборки и приготовления пищи существует вероятность того, что капли из дыхательных путей, содержащие COVID-19, останутся на поверхностях до трех суток.
Авторы считают, что наибольшему риску в таком случае подвергаются хозяйки, которые живут сразу с несколькими поколениями, а также матери в семьях с детьми, пишет Daily Mail.
По последним данным Университета Джонса Хопкинса, в мире зафиксировали 37,2 млн заболевших коронавирусом и свыше 1 млн смертей. Лидерами по количеству случаев COVID-19 остаются США (7,7 млн заболевших), Индия (7 млн) и Бразилия (5 млн).
Комментарии
Хватит уже бредятину публиковать
Запретить женщин.
Фигня, эта одежда не из красной зоны вынесена, на ней если и есть вирус, то в незначительном количестве.
бред. Типа только женщины умеют закидывать вещи в стиральную машинку? На руках сейчас никто не стирает. А чтобы неуметь пользоваться машинкой это надо быть полным дегенератом
По мнению британских ученых мне жену из дома выгнать, что бы не заразиться от нее ковид? Стоп, а кто мне стирать и готовить будет?
Складной в кожаном переплете.