Ученые рассказали об опасности стирки во время пандемии

Женщины сильнее рискуют подхватить коронавирус, поскольку чаще занимаются стиркой и другими делами по дому. К такому выводу пришли британские ученые из группы SPI-B.

По данным исследователей, во время стирки, уборки и приготовления пищи существует вероятность того, что капли из дыхательных путей, содержащие COVID-19, останутся на поверхностях до трех суток.

Авторы считают, что наибольшему риску в таком случае подвергаются хозяйки, которые живут сразу с несколькими поколениями, а также матери в семьях с детьми, пишет Daily Mail.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, в мире зафиксировали 37,2 млн заболевших коронавирусом и свыше 1 млн смертей. Лидерами по количеству случаев COVID-19 остаются США (7,7 млн заболевших), Индия (7 млн) и Бразилия (5 млн).