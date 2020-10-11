Россия вновь обновила рекорд по суточному приросту заболевших коронавирусом

За прошедшие сутки в России выявили 13 634 заболевших коронавирусом, сообщает оперштаб. Всего в стране зафиксировали 1 298 718 случаев COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся отмечается в Москве (+4501 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+528) и Московской области (+419). По данным на 11 октября, Алтайский край (+162) занял 12-е место в федеральном рейтинге.

Жертвами вируса стали еще 149 человек. За весь период пандемии в стране умерло 22 597 пациентов с COVID-19.

В общей сложности коронавирусом переболели 1 020 442 человека, в том числе 4 240 – за прошедшие сутки.

По данным Роспотребнадзора, на сегодня в стране провели более 50,7 млн тестов на COVID-19. За последние сутки сделали 476 тысяч тестов.