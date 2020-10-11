В России одобрили выплаты на детей от трех до семи лет

Правительство РФ одобрило проект распоряжения о ежемесячных выплатах на детей в возрасте от трех до семи лет включительно. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Согласно документу, Министерству труда выделят допсредства на предоставление субсидий российским регионам. Как отмечается, проект кабмина позволит в полном объеме обеспечить такие выплаты в этом году.

Напомним, ранее президент Владимир Путин подписал указ о ежемесячных пособиях на детей в возрасте от трех до семи лет. Выплаты начались с 1 июня 2020 года, деньги получают семьи с низким доходом. Пособие составляет половину регионального прожиточного минимума ребенка.