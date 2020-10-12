Холодно и дождливо. Прогноз погоды в Алтайском крае на 12 октября

Холодная погода установится в Алтайском крае в понедельник, 12 октября, сообщают в региональном Гидрометцентре.

По данным метеорологов, температура воздуха в крае составит от +6 до +11 градусов. На большей части территории пройдут небольшие, местами умеренные осадки, преимущественно в виде дождя. Скорость юго-западного ветра составит от 4 до 9 метров в секунду. При порывах – до 14 м/с.

В Барнауле также будет прохладно – от +6 до +8 градусов. Ожидается небольшой дождь. Скорость ветра не превысит 9 метров в секунду.