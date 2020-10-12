Увеличенные лимфоузлы над ключицей являются признаками рака, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

Как отметил эксперт, увеличение органов лимфосистемы свидетельствует о реакции на изменения в организме, например, при хронической усталости, простуде, больных зубах и даже кошачьих царапинах. Однако увеличение лимфоузлов над ключицей говорит о более опасных заболеваниях.

"Над ключицей опасно всегда, если вскакивает над ключицей лимфоузел – это, скорее всего, онкология. Под мышками лимфоузлы – это все-таки когда запущенная онкология, там большие лимфоузлы, – сказал врач в эфире канала "Россия 1".

Мясников подчеркнул, что лимфоузел считается увеличенным при размере в сантиметр и более. Кроме того, если он болит, спаян с кожей и неподвижен – следует обращаться к врачу. Если он подвижен и мягкий, то это безопасно.

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