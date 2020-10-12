В Минздраве рассказали о состоянии девочки, которую мать полгода прятала в шкафу

Девочка из города Карпинска Свердловской области, которую мать полгода морила голодом и прятала в шкафу, начала есть и играть, она идет на поправку.

"Полина из Карпинска, находящаяся на лечении в ОДКБ № 1, ест, спит, играет игрушками", – написал в Facebook пресс-секретарь регионального Минздрава Константин Шестаков.

Как уже сообщал amic.ru, у жительницы уральского города Карпинска во время застолья подруги нашли истощенного младенца в шкафу. Выяснилось, что горожанка втайне от врачей родила девочку и полгода прятала ее от посторонних, пытаясь заморить голодом. От смерти малышку спас старший брат, который ее тайком подкармливал. Тогда же полиция возбудила уголовное дело, а ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу.