В Минздраве рассказали о состоянии девочки, которую мать полгода прятала в шкафу

Девочка из города Карпинска Свердловской области, которую мать полгода морила голодом и прятала в шкафу, начала есть и играть, она идет на поправку.
"Полина из Карпинска, находящаяся на лечении в ОДКБ № 1, ест, спит, играет игрушками", – написал в Facebook пресс-секретарь регионального Минздрава Константин Шестаков.
Как уже сообщал amic.ru, у жительницы уральского города Карпинска во время застолья подруги нашли истощенного младенца в шкафу. Выяснилось, что горожанка втайне от врачей родила девочку и полгода прятала ее от посторонних, пытаясь заморить голодом. От смерти малышку спас старший брат, который ее тайком подкармливал. Тогда же полиция возбудила уголовное дело, а ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу.
Комментарии
Дичь какая-то!
И это мать.
12.10.2020 08:14
- гость -
Нет. Самка Человека.
А где были все подразделения Минздрава, социальные службы, уполномоченные по правам детей?!
а они ясновидящие что ли? Если никто не сообщил никуда, а родила она дома, значит и врачи не знали
Это не ясновидящие, а безответственные бездельники, которые не исполняют свои должностные обязанности. Девушка же не в лесу одна жила - а в обществе и государстве которое и на нее и на ребенка наплевали!
где были все подразделения Минздрава
Так ковид же... не до того
и равнодушные граждане, которые знали, но не сообщили
где были все подразделения Минздрава
Так ковид же... не до того
где были все подразделения Минздрава
Так ковид же... не до того
Какие граждане? Это в деревне все всё знают и видят. В городе соседа по лестничной площадке видишь раз в полгода. Откуда я знаю, что соседка была беременна и родила? Особенно если она беременность скрывала
12.10.2020 09:20
тю!
Дык, эта, а до ковида этим до того?!
Не так страшен ковид как ненависть друг к другу ,равнодушие ,жадность и вранье.
12.10.2020 09:29
- гость -
Да если даже и увидишь, что соседка была беременна, а потом вдруг ходит без ребенка не будешь же к ней с расспросами приставать, а где ваш ребенок. Может что случилось при родах и не каждому приятно обсуждать это с посторонними людьми.
Противников абортов что-то не слышно
12.10.2020 09:15
- гость -
Это не ясновидящие, а безответственные бездельники, которые не исполняют свои должностные обязанности.
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Женщина родила дома, никуда не обращалась, свидетельства рождения на реьенка не получала. Откуда знать соц.службам, что она вообще родила?
у нее крыша съехала. А до этого муж ее истязал. Бей жену чаще, что называется. а у нее шиферина ку-ку и вот итог.